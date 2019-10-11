Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной государственной администрации. Эту должность получил предприниматель Максим Куцый.

Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский объявил на торжествах по случаю Дня защитника Украины. Указ №746/2019 о назначении Куцого также обнародован на сайте президента.

"Хочу представить нового главу Одесской ОГА - Максима Васильевича Куцого", - сообщил Зеленский.

Куцый - конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство). В прошлом году он заработал 3,7 миллионов гривен, то есть его среднемесячный доход составил более 300 тысяч гривен.

При этом Куцый до этого момента не был публичной личностью.

Он поблагодарил Зеленского за предоставленный кредит доверия и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы область и Одесса в частности оправдали свое название "жемчужины у моря".

"Мои двери будут открыты всегда для всех: военных, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, простых граждан. Давайте делать нашу страну лучше вместе. Давайте вместе работать. Слава Украине!" - сказал Куцый.

Регион был без губернатора полгода после апрельской отставки Максима Степанова.