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​AP назвал причину досрочной отставки Мари Йованович

Бывший посол в Украине в пятницу даст показания в Конгрессе.

​AP назвал причину досрочной отставки Мари Йованович
Мари Йованович
Фото: РБК

Посла США в Украине Мари Йованович досрочно отозвали с должности в мае в связи с тем, что она настаивала на соблюдении протокола при передаче запроса о расследовании в отношении семьи Джо Байдена.

Об этом пишет Associated Press.

Собеседник агентства из числа бывших американских дипломатов рассказал, что Йованович отказалась делать "все эти личные, неформальные вещи". Она дала понять, что у правительства США есть формальные методы обратиться к иностранному государству с просьбой о помощи в расследованиях. Между Украиной и США с 2001 года действует договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Фактически она выступила против адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

В пятницу Йованович предстоит дать показания в Конгрессе США в рамках расследования об импичменте Трампа. Хотя Белый дом отказался от сотрудничества с Конгрессом по этому делу, Йованович, как ожидается, придет на слушания. Они состоятся за закрытыми дверями.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal писало, что президент Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани. Отмечалось что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнес как "запланированный", ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

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