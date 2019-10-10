Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины

В США задержали двух бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Эти двое - не просто клиенты личного адвоката Трампа - Рудольфа Джулиани. Они помогали переговорщику главы Белого дома получить компромат на бывшего вице-президента Байдена и дополнительные документы о возможном вмешательстве Украины в выборы. Все это связано с переговорами Трампа и Зеленского, так как подозреваемые за день до ареста отказались от участия в закрытых слушаниях Конгресса США по этому делу. Всё это в очередной раз подтверждает: против Трампа восстали спецслужбы.

Фото: Шимон Бриман Игорь Фруман

Игорь Фруман и Лев Парнас - это те те самые люди, которые договаривались с бывшим Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко о передаче Джулиани документов о так называемом вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года и о материалах, касающихся финансовых операций сына главного конкурента главы Белого дома на выборах Байдена — Хантера. Более того, как говорят, именно они организовали Луценко январскую встречу с адвокатом Трампа.

Их обвинили в крупных денежных махинациях и нелегальном финансировании одного из фондов Республиканской партии, который поддерживал Трампа во время избирательной кампании. Ожидается, что эти двое сегодня предстанут в окружном суде штата Виргиния.

Вот, что написано в обвинительном акте: «Фруман и Парнас сговорились обойти федеральные законы о нелегальном зарубежном влиянии, участвуя в схеме передачи иностранных денег кандидатам на федеральные и государственные должности, чтобы обвиняемые могли купить потенциальное влияние с помощью кандидатов, кампаний и правительств».

Их взаимоотношения с Игорем Коломойским сейчас не особо важны, хотя следует отметить: общение у украинского олигарха и двух так называемых украинско-американских бизнесменов изначально не сложилось. Как рассказывает сам Игорь Валерьевич, Фруман и Парнас «приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал, что не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения Зеленского и еще какой-то ерунды».

Коломойский якобы назвал их мошенниками, бизнесмены подали в суд на украинского олигарха. Суть в том, что Джулиани не понравился Коломойский, а негативные выводы личного адвоката Трампа были сделаны исходя их информации Парнаса и Фрумана.

Фото: delo.ua

Вдаваться в подробности не стоит, так как это не первостепенно. Главное другое: и Фрумана, и Парнаса вызывали в профильные комитеты Конгресса США с намерением допросить относительно деятельности Джулиани в Украине. Всё это относится к делу, запустившему процесс импичмента Трампа, к делу о давлении американского президента на Владимира Зеленского.

Любопытно, что адвокат двух бизнесменов, как об этом указывает телеканал NBC News, сообщил об отказе клиентов выступать на закрытых слушаниях в Конгрессе США. Отказались — получите.

Меж тем здесь интересен другой момент: дело против Фрумана и Парнаса вели прокуроры, однако они не могли этого делать без подотчетного им ФБР — структуры, которая имела отношение ко всем громким делам, в том числе о вмешательстве России в выборы в 2016 году, краже писем Хиллари Клинтон и многим другим.

LB.ua уже писало о конфликте американских спецслужб с Трампом. Это противостояние привело к жалобе разведчика ЦРУ на главу Белого дома и к процессу импичмента. Всё это связано с переговорами с Зеленским.

А теперь вишенка на торте: нынешний глава ФБР — старый товарищ бывшего директора Бюро Джеймса Коми и спецпрокурора Роберта Мюллера — явных противников Трампа. Давайте зададимся вопросом: «Почему партнеров личного адвоката Трампа взяли именно сейчас, и почему этим делом занялись в рамках процесса импичмента?». Думаю, ответ все и так знают.

Беспокоит только одно: возможность Украины покинуть место шторма. Эта политическая воронка нас просто засосет, если мы вовремя не спрыгнем с той лодки, куда захотели сесть некоторые представители украинского политикума.