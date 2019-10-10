Трамп согласится сотрудничать со следствием по импичменту, если демократы дадут права его представителям

Трамп пожаловался, что не может привлечь юристов и лишен права слова в этом расследовании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится сотрудничать со следствием по импичменту в том случае, если демократы дадут права его представителям. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, сообщает "Укринформ".

Ранее лидер США отказался сотрудничать со следствием из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам.

"Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", - отметил Трамп.

Он также пожаловался, что не может привлечь юристов и лишен права слова. "По сути, ты ничего не можешь сделать", - подчеркнул он.

Трамп еще раз отметил, что его беседа с Зеленским 25 июля была "замечательной".

Отвечая на вопрос, согласится ли в конце концов Белый дом на сотрудничество со следствием, Трамп сказал: "Да, но если демократы дадут нам права".

Напомним, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

10 октября сообщалось, что Байден впервые призвал к импичменту Трампа.