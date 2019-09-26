Трамп о разговоре с Зеленским: "Импичмент за такое?"

Президент США Дональд Трамп готов обнародовать стенограмму своего первого телефонного разговора, а также всех разговоров вице-президента США Майка Пенса с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с Зеленским в Нью-Йорке, передают "Українськi Новини".

"Грустно, что несмотря на всю ту огромную работу, которую мы проделали на этой неделе, пресса об этом даже не пишет. Демократы запустили эту "утку" во время ООН специально, потому что она отвлекает внимание от наших достижений в Нью-Йорке на ООН. Это все было запланировано. "Охота на ведьм" продолжается, но это сильно ударит по ним. Потому что, когда они смотрят на информацию - это смешно! Импичмент за такое? Когда у вас прекрасная встреча или телефонный разговор?", - сказал Трамп.

"Это, кстати, был второй разговор. Думаю, стоит попросить также первый. Не верю, что они еще этого не сделали. Я слышал, что они хотят первый разговор. Он был прекрасным. Просите, и просите разговоры вице-президента, у него их также было несколько. Они все были хорошими, не было ничего, кроме поздравлений. Говорят, они попросят первый разговор. Можете получить его в любое время, когда захотите. Как и разговоры Майка Пенса, был один или два. Они все были идеальными", - добавил президент США.

Он также снова подчеркнул, что не давил на Зеленского во время переговоров.

"Демократы в Украине пытались давить на нового президента, с которым я встретился сегодня, и некоторые из вас там были, - он замечательный человек. Думаю, он будет выдающимся. Он хочет побороть коррупцию в Украине, и это отлично. Они угрожали ему. Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал, я никому не угрожал. Пресса сегодня спрашивала президента и он подтвердил, что не было никакого давления", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что кроме разговора 25 июля, он звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму, "если это важно", но отметил, что в целом выступает против практики обнародования переговоров.

"Мне не нравится идея публикации телефонных разговоров. Потому что, когда президент или премьер-министр, король или королева звонят в США, то не хочется говорить, что мы покажем это "фейковым СМИ" и они позаботятся о том, чтобы вы выглядели, как дурак. Так сложно делать бизнес, ведь люди должны чувствовать себя комфортно. Поэтому мне это не нравится. Но говорили ужасные вещи и вранье о невинном звонке", - сказал Трамп.

Он также заверил, что публикация разговора была согласована с украинской стороной.

"Мы разговаривали с Украиной об этом. Майк звонил своему коллеге. Потому, что бы они не позволили это сделать, мы бы не сделали. Но он сказал, что это был очень невинный разговор, почему бы и нет", - пояснил президент США.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. В нем, среди прочего, Трамп говорил президенту Украины, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma, - ред). Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе этого разговора с целью получения политической выгоды. Трамп отрицает давление и перед публикацией заявил, что ожидает извинений от своих политических оппонентов.

После обнародования текста разговора Зеленский заявил что, что Трамп не согласовывал с ним его публикацию. По словам Зеленского, он думал, что американская сторона обнародует лишь слова своего президента. Он также выразил мнение, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.