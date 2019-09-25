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Зеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с Трампом

Президент Украины считает, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

Зеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с Трампом
Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал личного согласия на публикацию стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в июле.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

"Если требуется юридическое разрешение, я просто не знаю формата. Если должно было быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - сказал глава украинского государства.

Президент Украины выразил мнение, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

"Иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран - они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т. д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

Накануне обнародования стенограммы Трамп заявил, что ожидает извинений от своих оппонентов после публикации разговора с Зеленским.

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