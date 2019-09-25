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Минюст США не увидел оснований расследовать разговор Трампа и Зеленского

Министерство закрыло дело.

Минюст США не увидел оснований расследовать разговор Трампа и Зеленского
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции США не видит правовых нарушений и оснований для расследования в разговоре между президентами США и Украины от 25 июля, стенограмма которого была обнародована Белым домом по требованию политических оппонентов Дональда Трампа.

Об этом заявила в среду директор Управления по связям с общественностью Минюста Керри Кьюпек, сообщает Укринформ.

"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в Руководящих документах Министерства юстиции, осмотр уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", - отмечается в заявлении.

"Все соответствующие структуры министерства согласились с таким юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - говорится в документе.

Как сообщалось, из-за большого политическое давления в среду Белый дом обнародовал стенограмму разговора президентов Трампа и Зеленского от 25 июля. Документ, в частности, подтверждает, что глава Белого дома просил Президента Украины провести расследование против семьи Джо Байдена, а также рекомендовал в этом контексте подключить своего личного адвоката Руди Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов к проведению справедливого расследования.

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