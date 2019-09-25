Кто стоит за смертью эстонского банкира, знавшего об отмывании российских денег?

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство.

Фото: Tairo Lutter Бывший глава эстонского филиала Danske Айвар Рехе 12 марта 2019 в Харьюском уездном суде.

Рехе неоднократно допрашивали как свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через его филиал. Производство открыли летом 2018 года сразу после заявления главы американского инвестиционного фонда "Hermitage Capital" – Уильяма Браудера. Последний является главным лоббистом "Списка Магнитского" – санкционного шорт-листа российских чиновников, которые причастны к смерти юриста Сергея Магнитского и имеют отношение к коррупционным схемам и преступным действиям.

Браудер утверждал, что через эстонское отделение Danske Bank отмывались деньги, в том числе заработанные нелегальным путём в России. Как ранее сообщало американское издание The Wall Street Journal, через небольшое отделение банка провели транзакции на сумму более чем 230 млрд долларов.

В качестве обвиняемых привлекли около 10 бывших сотрудников эстонского филиала. Рехе среди них не было. Он утверждал, что не знал о финансовых махинациях, которые проводились через учреждение. Тем не менее, ему это, видимо, не помогло. Обычно такие смерти уж точно неслучайны.

Фото: Sander Ilvest

Эстония и грязные российские деньги

Рехе далеко известный за пределами Эстонии персонаж, который одновременно утверждал о полном и всестороннем сотрудничестве с международным объединением журналистов, ведущих расследования (OCCRP) в отмывании денег Danske Bank, и постоянно недоумевал, почему его обвиняют в участии в транзите российских денег на офшорные счета.

Эта история с нелегальными перечислениями началась по результатам расследования громкого дела «Ландромат», в результате которого стало известно о переводе в 2014 году свыше миллиарда долларов из молдавских банков в эстонский филиал Danske. В последующем эти средства перенаправлялись в офшоры.

В связи с этим стали проверять деятельность всего Danske Bank. Дознаватели аналитической финансовой фирмы Bruun & Hjejle в результате проведенного расследования пришли к выводу, что обслуживание предполагаемых «грязных русских денег» составляло лишь малую часть от подозрительных финансовых операций эстонского филиала Danske.

В общей сложности подозрительными сочтены примерно 6200 из 15 000 частных и юридических лиц нерезидентов-клиентов эстонского банка, а их транзакции на общую сумму примерно в 200 млрд евро классифицированы как возможные операции с "грязными" деньгами.

Данные действия проводились банком в период с 2007 по 2015 год. По оценке бывшего министра финансов Эстонии и руководителя налогового департамента Айвара Сыэрда, именно бывший директор эстонского филиала Рехе был человеком, который обладал необходимой информацией о том, каким образом отмывались деньги.

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva

Почему же ситуация сейчас обострилась? Ведь в Европе расследования о транзакциях денег, полученных преступным путём из РФ, идет предельно давно. Напомним, что среди условных пострадавших/замешанных немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, нидерландские Cooperative Rabobank UA и ING Groep NV, турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S., французский Credit Agricole SA, а так же упомянутый Danske Bank.

На самом деле всё изменилось после недавнего письма Еврокомиссии к Европейскому банковскому управлению, в котором предлагается начать расследование по отмыванию денег эстонским отделением Danske Bank. Причем, по данным газеты Financial Times, в данном документе Еврокомиссия призвала EBA, кроме указанного, в срочном порядке проверить финансовые инспекции Эстонии и Дании на предмет возможных нарушений ими законодательства Евросоюза.

Почему возникли подозрения в отношении государственного органа Эстонии? ВВП Эстонии составляет около 26 млрд евро, а через банк прокачано 200 миллиардов. Кстати, возможно, что это далеко не вся сумма, ведь в начале расследования говорили всего о 1,5 млрд евро. Так что этот банк, судя по всему, был одной из самых крупныхх – как это принято указывать – "финансовых прачечных".

Кроме того, в различных СМИ курсирует версия о сознательных попытках эстонского регулятора спустить дело на тормозах. Судя по всему, поводом для подготовки такого крайне жесткого документа стало уже упомянутое расследование Bruun & Hjejle, в выводах которого прямо указывается, что они «не считают удовлетворительной работу эстонских государственных ведомств, ответственных за контроль банковской деятельности. Несколько лет подряд ни их оценки и отчеты, ни отчеты руководства эстонской дочки банка не отражали реальной ситуации, рисуя успокаивающую картину происходившего в том подразделении банка, которое работало с клиентами-нерезидентами».

Фото: EPA/UPG

Очевидно, что каждый из сорока сотрудников эстонского отделения Danske Bank может быть знаком с нелегальными схемами выведения средств в офшоры. Кто-то знает и о клиентах этого подразделения. Вероятнее всего эти сведения были и у покойного Рехе.

Как выглядела схема?

Скорее всего, сама схема отмывания денег работала по системе так называемого "ландромата" (ред. – перевод с англ. прачечной). Как показало исследование "Новой газеты" в 2014 году, две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые чаще всего россиянами, заключали фиктивные договора займа, в реальности никаких денег заёмщику не перечисляя. Поручителями долга выступали российская компания и обязательно гражданин Молдовы.

Когда одна из сторон договора не «могла» расплатиться по долгу, «кредитор» выставлял требования к поручителю. Далее дело передавалось в молдавский суд (из-за участия в схеме гражданина Молдовы), и заранее коррумпированный судья принимал решение, обязывающее российскую компанию выплатить долг.

Суд потом назначал пристава, который тоже являлся частью мошеннической схемы по открытию счёта в Moldindconbank, куда российская компания переводила деньги, погасив несуществующий долг. Всё, деньги отмыты.

"Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллинне" – пишет The Wall Street Journal.

Фото: EPA/UPG Danske Bank в Таллинне, Эстония

Журналисты «Новой газеты» подсчитали, что в «ландромате» участвовало 18 российских банков, а в Молдове – 20 судей и 15 судебных инстанций. Совместное расследование журналистов из 32 стран показало: основными бенефициарами схемы стали молдавские политики и бизнесмены Вячеслав Платон и Илан Шор. Кроме них в схеме участвовала ФСБ РФ.

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Понятно одно: сейчас России крайне невыгоден скандал, связанный с Эстонией, в которой всё чаще можно услышать призывы к налаживанию отношений с Россией и, прежде всего, в экономической сфере. Несмотря на традиционную ориентацию на США, в Эстонии начались разговоры о «многовекторной политике», при которой Соединенным Штатам будет отдаваться приоритет.

Из последнего – заявления эстонских официальных лиц о "усталости Европы от Украины", "необходимости изучения возможности пересмотра безвизового режима для украинских граждан" и введение платного визового режима для граждан нашей страны при долгосрочном посещении Эстонии. Такая позиция Таллинна в первую очередь вызвана снижением практически в два раза товарооборота с Россией после введения антироссийских санкций. На фоне прекращения работы балтийских финансовых "прачечных" подобные ситуации приводят к усложнению процесса наполнения бюджета страны. Да и не стоит забывать об усилении военного присутствия РФ на границах с Эстонией.

В общем, ясно одно: подобные финансовые скандалы сейчас никому не нужны – особенно России. Покойный Айвар Рехе – человек, который, вероятно, мог пролить свет на все эти события. Теперь его нет. Стороны избежали потерь как финансовых, так и репутационных.