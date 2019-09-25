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​Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу

"Президент предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность".

​Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу
Фото: коллаж фото EPA/UPG

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в предательстве страны и выступила за его импичмент.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет явную и настоящую опасностью для того, что делает нас сильными и свободными", - написала Клинтон в твиттере.

"Я поддерживаю импичмент", - говорится в ее заявлении.

Напомним, 24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента Трампа. Это произошло после того, как стало известно, что Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Джо Байдена.

В 2016 году Клинтон проиграла президентские выборы Трампу.

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