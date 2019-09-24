​Трамп призвал мир отказаться от глобализма в пользу национализма

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН призвал страны всего мира отказаться от глобализма и сделать выбор в пользу национализма. Он подчеркнул, что мудрые лидеры ставят на первое место интересы своих народов и стран, передает Голос Америки.

"Свободный мир должен принять свои национальные основы. Не следует пытаться искоренить или заменить их. Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам", - сказал Трамп.

"Если хотите свободы, гордитесь своей страной. Если хотите демократии, держитесь за свой суверенитет. Если хотите мира, любите свою страну", - призвал президент США.

По его словам, любовь к собственным странам делает мир лучше для всех стран.

Президент США сообщил, что намерен в среду завершить работу над торговым соглашением с Японией, и вновь выразил стремление заключить новое торговое соглашение с Великобританией.

Трамп также отметил, что ВТО необходимо провести существенные изменения, учитывая торговую политику Китая.

По словам Трампа, США четко дают понять, что ожидают от всех партнеров справедливого распределения расходов на оборону.

"Соединенные Штаты не ищут конфликта с какой-либо другой страной. Мы хотим мира, сотрудничества и взаимной выгоды со всеми. Но я никогда не защищать интересы Америки", – заявил президент США.

"Подрывая пограничную безопасность, вы подрываете права человека и человеческое достоинство", – напомнил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги. Президент США недоволен тем, что страны ЕС мало выделяют денег Украине.

В рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется встреча президентов Украины и США.

В преддверии встречи издание Financial Times рассказало американским читателям, что происходит в Украине и призвало лидера нашей страны отказаться от связей с олигархами.

Чего ожидают в Украине от встречи Зеленского и Трампа, читайте в интервью LB.ua его помощника, главного "поверенного" ОП по международным делам Андрея Ермака "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".

Отметим, что ранее Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в "нормандском формате"), если это будет нужно их участникам. Президент Беларуси (где проходят Минские переговоры) Александр Лукашенко также считает, что без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится.