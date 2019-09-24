Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
ГлавнаяМир

В РФ начался монтаж оборудования для изоляции Рунета

Роскомнадзор будет тестировать это оборудование с конца сентября по ноябрь.

В РФ начался монтаж оборудования для изоляции Рунета
Фото: 24tv.ua

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае появления угроз. Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, ведомство будет тестировать это оборудование с конца сентября до ноября.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», - отметил Жаров.

Напомним, 16 апреля 2019 года Госдума РФ в третьем, заключительном чтении приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Закон вступит в силу с 1 ноября этого года. Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также