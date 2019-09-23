В Нью-Йорке открылся саммит по климату

"Если мы срочно не изменим свой образ жизни, то мы подвергнем опасности жизнь как таковую".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии саммита по климату в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, предостерег от скорого наступления негативных последствий климатических изменений.

"Если мы срочно не изменим свой образ жизни, то мы подвергнем опасности жизнь как таковую", - цитирует Гутерриша Немецкая волна.

"Природа по всему миру с яростью наносит ответный удар", - заявил Гутерриш и напомнил, что последние пять лет и, в частности июль 2019 года, стали самым жарким периодом в истории.

"Наша нагревающаяся земля пронзительно кричит: "Стоп", - продолжил он. Ледники тают, протяженность пустынь увеличивается, засуха приводит к лесным пожарам, приступы жары становятся все сильнее, стихийные бедствия происходят все чаще, отметил генсек ООН и подчеркнул, что цель саммита - это не переговоры, так как вести переговоры с природой нельзя, а действия.

В климатическом саммите принимают участие представители 195 стран мира. Они представляют свои планы по защите климата на ближайшие годы, связанные с заключенным в 2015 году Парижским соглашением по климату. Основная его цель - не допустить глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран.

В конференции участвуют мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и гражданского общества. В зале, где проходит саммит ООН по климату, появился даже президент США Дональд Трамп, хотя ранее он заявлял, что не намерен участвовать в этой конференции.

Перед собравшимися с гневной речью выступила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая стала инициатором широкого движения молодежи за спасение климата земли Fridays For Future. Она обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.

"Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте, - подчеркнула Тунберг.

Выступившая вскоре после шведской девочки канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она услышала призыв молодых поколений. В коротком обращении она подтвердила готовность возглавляемого ею правительства принимать необходимые решения ради спасения климата.

Напомним, в конце августа генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите "Большой семерки" во французском городе Биарриц объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию".