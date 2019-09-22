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Жертва "Новичка" намерен отсудить у России миллион фунтов

Чарльз Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

Жертва "Новичка" намерен отсудить у России миллион фунтов
Чарли Роули
Фото: mirror.co.uk

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", планирует подать в суд на Россию и потребовать выплаты в качестве компенсации миллиона фунтов.

С этой целью Роули, после отравления находившийся 10 дней в коме, нанял адвоката, передает DW.

"Это (отравление, - ред.) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу добиться справедливости", - цитирует его в воскресенье, 22 сентября, британская газета The Daily Mirror.

44-летняя Дон Стёрджесс, подруга Роули, в июле 2018 года скончалась в результате того же отравления.

"Роули и Стёрджесс стали невинными жертвами, попавшими под "перекрестный огонь" отравлений в Солсбери, которые потрясли все общество. Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от яда, который оказался в его организме, но его самое большое беспокойство - раскрытие правды о том, что действительно произошло", - заявил Патрик Магуайр, адвокат британца.

Стёрджесс скончалась через неделю после того, как Роули подарил ей найденный флакон с "Новичком", замаскированный под дорогие духи. Сам Роули после выхода из комы перенес инсульт и менингит.

События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Города находятся неподалеку друг от друга.

Лондон обвиняет в обоих отравлениях Россию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.

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