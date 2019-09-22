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Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны

Эр-Рияд ждет результатов расследования причастности Ирана к ударам.

Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотниками
Фото: http://english.alarabiya.net

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полновесного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие. Об этом он сказал в интервью CNN.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сказал аль-Джубейр.

"Но совершение атаки с вашей [Ирана] территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это [нападение] будет расценено как акт войны", - заявил министр.

Ранее он сообщил журналистам, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения, и что Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к разбирательству.

Также Адель аль-Джубейр заявил британскому каналу Sky News, что его страна готова сделать все необходимое для защиты от угроз из Ирана.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд готов сделать все возможное для предотвращения военного конфликта.

Напомним, 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотниками. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран обвинения отвергает.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил введение дополнительных войск в Саудовскую Аравию. В субботу в Персидский залив отправился американский эсминец.

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