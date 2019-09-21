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В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, на нее вышли 30 человек, троих задержали

"Марш мира" оказался малочисленным и не совсем мирным.

В Санкт-Петербурге 21 сентября состоялся "Марш мира", приуроченный к Международному дню мира. В несогласованном шествии приняли участие около 30 человек, пишет издание "Бумага".

Участники акции с желто-голубыми воздушными шариками требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть захваченные территории, а также прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию РФ.

Полиция сопровождала колонну, но не мешала ей. Троих участников, которые после марша попробовали провести одиночные пикеты в Александровском саду, задержали.

Перед началом акции полицейские предупреждали по громкоговорителю о возможных задержаниях.

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