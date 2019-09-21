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Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)

В полицию доставили 28 человек во главе с Семенченко.

Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Фото: скриншот из видео

Во Львовской области на железнодорожной станции Сосновка, где активисты третью неделю блокируют вагоны с российским углем, произошли столкновения.

В полиции в субботу сообщили, что "пытаются убедить правонарушителей прекратить беззаконние", а в случае отказа "будут вынуждены принять меры полицейского принуждения".

Из опубликованного очевидцами видео видно, что правоохранитель жестко ведет себя с мужчиной, кладет его на землю, бьет палкой и надевает наручники. Другой силовик пытался закрыть это от камеры.

На сайте областной полиции сообщается, что по факту блокирования вагонов с углем на станции Сосновка открыли уголовное производство.

«В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», - указано в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК.

На место происшествия прибыл глава Нацполиции Львовской области Василий Виконский.

Фото: lv.npu.gov.ua

Как сообщает ZAXID.net, активисты, среди которых ветераны АТО, заблокировали 64 вагона с углем на станции Сосновка в начале сентября. Протестующие устроили круглосуточное дежурство до выяснения происхождения груза. Директор обогатительного предприятия, куда ехали вагоны, по словам активистов, не скрывает, что уголь российского происхождения.

Обновление. В результате столкновений для установления личности задержаны 28 человек, сообщила пресс-служба полиции. В фейсбуке бывшего народного депутата Семена Семенченко говорится, что он среди задержанных

Пострадали восемь полицейских, одному из них, 38-летнему старшему сержанту, понадобилась госпитализация.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировали пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители - оштрафованы, и всех их отпустят", - сказал полковник Виконский.

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

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