Экс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годам

Димитровский городской суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества бывшего сотрудника МВД, который после начала оккупации возглавил силовой блок «ДНР» в Донецке. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"51-летний житель Донецка, будучи работником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины, пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации Донецка террористической организацией «ДНР» на контролируемую украинскими властями территорию и в марте 2015 стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого начальника Донецкого городского управления МВД «ДНР»", - говорится в сообщении.

Сообщник террористов руководил деятельностью так называемых «органов полиции ДНР» в Донецке, в частности, координировал вопросы о задержании граждан и привлечении их к уголовной ответственности.

За совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины, мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Учитывая то, что на допросы к следователю сообщник боевиков не появлялся, приговор вынесен заочно.

Напомним, суд арестовал взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика "ДНР". 24-летний житель Горловки воевал против ВСУ три года.