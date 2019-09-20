В Бориспольском районе грузовой поезд сбил мужчину

Личность погибшего установить пока не удалось.

На переезде платформы вблизи села Кучакив в Бориспольском районе Киевской области грузовой поезд сбил неизвестного мужчину.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение поступило от дежурного по станции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел ни каких документов, ни мобильного телефона.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.