В Бориспольском районе грузовой поезд сбил мужчину

На переезде платформы вблизи села Кучакив в Бориспольском районе Киевской области грузовой поезд сбил неизвестного мужчину.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
Сообщение поступило от дежурного по станции.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел ни каких документов, ни мобильного телефона.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.