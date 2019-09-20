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Следствие будет настаивать на аресте "минера моста" Белько без альтернативы залога

Действия бывшего военного квалифицированы как хулиганство.

Следствие намерено ходатайствовать в суде о безальтернативном содержании под стражей для бывшего военного Алексея Белько. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Речь идет о содержании под стражей сроком 60 дней без альтернативы внесения залога.

Шевченко также опубликовал видео, на котором Белько сбивает один из полицейских беспилотников, которые использовались во время спецоперации.

По его словам, Белько три года, с 2014 по 2017 год, прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения Сил специальных операций и открывал огонь по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников стоимостью несколько десятков тысяч гривень был сбит и упал в Днепр.

Напомним, днем 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство.

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