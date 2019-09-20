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В харьковском вузе организовали схему вымогательства взяток у студентов-иностранцев

Директора центра по работе с иностранными студентами задержан в своем кабинете.

В харьковском вузе организовали схему вымогательства взяток у студентов-иностранцев
Фото: СБУ

Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачили в получении систематических взяток от студентов-иностранцев.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой была академическая задолженность, чиновник требовал 1 тыс. долларов "за решение вопроса". Для получения взятки он привлек посредника - гражданина страны Ближнего Востока.

Сотрудники СБУ задокументировали получение директором первой половины взятки. После получения второго "транша" в размере 500 долларов, его задержали в рабочем кабинете.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве. Они систематически требовали деньги от студентов за сдачу экзаменов.

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