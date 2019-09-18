Фото: Дарья Бадьер

В Харькове стартовала вторая Биеннале молодого искусства, основанная Министерством культуры как фестиваль современного искусства с конкурсом проектов молодых художников.

Как сообщает корреспондент LB.ua, основная экспозиция биеннале разместилась в помещениях Ермилов-центра и отеля "Харьков".

В основной экспозиции участвует 55 художников и художниц, все они – участники конкурса, который судит жюри – Яра Бубнова, Дэвид Эллиотт, Влада Ралко, Антон Видокль и Юлия Ваганова.

Первый фестиваль проводился на базе Мистецького Арсенала и Национального художественного музея, но ожидается, что каждые два года биеннале будет проходить в разных городах и на базе разных культурных институций Украины.

Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер

Кураторами биеннале в этом году стали Борис Филоненко (Харьков), Дарина Скринник-Мыська и Анастасия Евсеева (Львов). Тема биеннале в Харькове – "Кажется, я захожу в наш сад".

Кроме основного, на биеннале будет несколько параллельных проектов – в Ботаническом саду, Обсерватории, музеях и т.д. Будет и детская программа, в рамках которой выставят не только рисунки харьковских детей из студии Aza Nizi Maza, но и детские рисунки известных украинских художников.

Биеннале молодого искусства в Харькове продлится до 31 октября.