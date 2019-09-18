Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
ГлавнаяКультура

В Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства

Основной проект размещен в Ермилов-центре и отеле "Харьков".

Фото: Дарья Бадьер

В Харькове стартовала вторая Биеннале молодого искусства, основанная Министерством культуры как фестиваль современного искусства с конкурсом проектов молодых художников.

Как сообщает корреспондент LB.ua, основная экспозиция биеннале разместилась в помещениях Ермилов-центра и отеля "Харьков".

В основной экспозиции участвует 55 художников и художниц, все они – участники конкурса, который судит жюри – Яра Бубнова, Дэвид Эллиотт, Влада Ралко, Антон Видокль и Юлия Ваганова.

Первый фестиваль проводился на базе Мистецького Арсенала и Национального художественного музея, но ожидается, что каждые два года биеннале будет проходить в разных городах и на базе разных культурных институций Украины.

Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер
Фото: Дарья Бадьер

Кураторами биеннале в этом году стали Борис Филоненко (Харьков), Дарина Скринник-Мыська и Анастасия Евсеева (Львов). Тема биеннале в Харькове – "Кажется, я захожу в наш сад".

Кроме основного, на биеннале будет несколько параллельных проектов – в Ботаническом саду, Обсерватории, музеях и т.д. Будет и детская программа, в рамках которой выставят не только рисунки харьковских детей из студии Aza Nizi Maza, но и детские рисунки известных украинских художников.

Биеннале молодого искусства в Харькове продлится до 31 октября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также