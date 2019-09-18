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Українському уряду книги не потрібні

Україна сьогодні нагадує багатодітну сім’ю, яка витрачає більше, ніж заробляє. Кожній дитині щось треба. Кому на одяг, кому на пустощі, кому на навчання. Якийсь тут пасинок під ногами плутається — Книговидавнича справа та популяризація української літератури у світі. Таке ім'я йому батьки дали. Він і розумний, і дотепний, завдяки його старанням наука й громади розвиваються, інженери та гуманітарії виховуються. Він іншим дітям казки читає, промови пише для батьків (їх багато в нього, цілий Кабмін), ще й просуває Україну у світі. Навіщо йому фінансування?

Фото: sogpi.org

Інші сім'ї (читай держави) шалені кошти вкладають у розвиток книги та її читання. У Гельсінкі півроку тому відкрилася у центрі міста нова величезна бібліотека, черги туди стоять. Китай запрошує письменників зі всього світу на щорічний фестиваль фантастики, стипендії платить на підтримку. Німеччина всім учасникам книжкового ярмарку у Франкфурті безкоштовний міський транспорт гарантує. Швеція, Норвегія, Туреччина, Чехія пропонує гранти видавцям інших країн за переклад творів національних письменників. Уряди розвинутих держав розуміють важливість книги не тільки як культурного продукту, а й як основу освіти, науки, розвитку громадянського суспільства, єдності країни. Книга — це головний чинник формування людської особистості, розвитку її інтелектуального й професійного потенціалу.

На цьому тлі виглядає знущанням, коли в проекті бюджету на 2020 рік на підтримку всієї книговидавничої справи, фінансування Українського інституту книги та промоцію української сучасної літератури за кордоном планується виділити вдвічі менше, ніж минулого року. І в 20 разів менше, ніж на підтримку телебачення.

Пасинок з видавничої сім’ї нехай пручається — можливо, захлинеться. Навіщо нам люди, котрі критично мислять? Все одно науку та промислове виробництво майже вбили. Лікуватися за кордоном можна. А для спокою народу будемо красиву картинку по телебаченню показувати.Тільки писати сценарії для ТВ скоро буде нікому. Бо все з книжок починається.

Для довідки. Проект бюджету на 2020 рік, що внесений до Верховної Ради.

Розвиток культури та інформаційної сфери.

Основні напрями фінансування:

1,3 млрд грн — підтримка кінематографії та здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів.

0,5 млрд грн — будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури.

2,0 млрд грн — підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії.

0,1 млрд грн — підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі, забезпечення діяльності Українського інституту книги.

0,4 млрд грн — забезпечення національного культурного надбання, зокрема світової спадщини ЮНЕСКО.

Виктор Круглов Виктор Круглов , Генеральний директор видавництва "Ранок"
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