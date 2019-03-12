С 12 по 14 марта на Лондонской книжной ярмарке будет работать украинский стенд, где представят украинские книги.

Об этом сообщает Литакцент.

Украинские книги представят в Лондоне после успешных переговоров между министром культуры Евгением Нищуком и директором London Book Fair Джекс Токас, которая в прошлом году приезжала в Киев по приглашению Института книги.

Специальными гостями украинской программы в Лондоне станут художники Романа Романишин и Андрей Лесив – арт-студия "Аграфка". Их работы покажут в галерее иллюстраторов, а работы, сделанные для книги "Stars and Poppy Seeds”, станут основой для визуального оформления национального стенда.

Среди представителей украинского книгоиздания – 12 издательств: "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", "Наш Формат", "Астра", "BOOK CHEF", "Фонтан казок", "Каламар", "КМ-Букс", "Magenta", "Nebo BookLab", "Ранок", "Самміт-книга". Кроме того свои книги представит Институт национальной памяти и организация "Украинско-еврейская встреча".

Фото: Facebook / Olesya Ostrovska Украинский стенд на Лондонской ярмарке

Книга "Я так вижу" мастерской "Аграфка", изданная "Видавництвом Старого Лева", стала бронзовым призером конкурса книжного дизайна Stiftung Buchkunst.