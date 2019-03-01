Десять книжок для читання, коли на душі майже весна

Мотиваційний посібник, який відрізняється від тих, що були раніше. Психолог Джордан Пітерсон переконаний, що тільки чітка система правил та зрозуміла система ціннісних координат формує здорове суспільство та щасливу людину у ньому. Подолати хаос – ось що насамперед треба зробити для того, щоб мати життя, повне сенсу. 12 правил життя від Пітерсона – універсальні і геть нескладні у виконанні, тож не забувайте гладити котів на вулицях.

Геллбой – хлопець із пекла, якого з теплої домівки висмикнули експерименти нацистів та божевільного Распутіна. У нього ясно-червона шкіра та кам’яна правиця, а ще він ненавидить свої роги. У першому томі колекційного видання вміщені дві історії: «Зерно руйнування» та «Пробудження диявола» – про проект «Раґнарок», що має запустити апокаліпсис. Крім того, видання містить скетчі Майкла Міньйоли з коментарями про те, як майже три десятки років тому народжувались персонажі коміксу.

Класичний роман американської літератури розповідає про Артуро Бандіні – молодика, який прагне стати письменником та шукає себе у палючому Лос Анджелесі. Окрилений успіхом першого оповідання, він вірить, що обов’язково стане автором, якого читатимуть всі. Це – історія його поневірянь та спроб, розказана від першої особи. Серед безконечних листів до редактора та марень про енергійну мексиканку Каміллу він знаходить сюжет для свого першого роману.

Новинка для шанувальників саги «Дім дивних дітей». Джейкоб їде додому, а з ним друзі, Емма та пані Сапсан. Здається, вони можуть перепочити та насолоджуватись походами на пляж під шум прибою. Та їхній спокій триває недовго. Таємнича карта днів відкриває перед ними незнані світи, у яких чигає чимало небезпек та просто загубитись, а неправильний крок може призвести до великого нещастя, і тоді з клітки вже не визволитись. Які правила керують цим світом? І як у ньому вціліти?

Роман Сари та Енґуса був бурхливим, кохання, здається, спалахнуло з першого погляду. Молодята невдовзі побрались. Їх тішили дві донечки Лідія та Кірсті, схожі, мов дві краплі води. Одна з дівчаток, Лідія, загинула у нещасному випадку. Невтішні батьки, яких спіткала також фінансова скрута, вирішують поїхати на острів, який дістався Енґусу у спадок. Тікаючи від болісних спогадів та намагаючись врятувати шлюб, що тріщить по швах, подружжя зазнає ще одного удару: донька Кірсті каже, що вона – Лідія.

Марк Гоулстон – психіатр та автор низки праць про психологію стосунків. Він знає, як порозумітись будь з ким, адже навіть ФБР вчилось у нього вести переговори зі злочинцями. З усіма можна знайти спільну мову та вирішити конфлікт – хоч з підлітками у перехідний період, хоч з клієнтами, які залишились незадоволеними товаром. І автор навчить вас як, але будьте готовими до того, що доведеться попрацювати зі слухом, адже майстерність комунікатора — насамперед, у вмінні слухати і чути.

Містична панночка чи гуртожитський маніяк – ось яке питання мучитиме вас упродовж читання цього жовтогарячого трилера. Провівши ритуал у розпал гульні на екватор, студенти пробуджують прадавнє зло. Один із них не проживе й доби. Справу не розслідуватимуть, списавши на самогубство. Тим часом бажання, загадані перед дзеркалом опівночі, здійснюватимуться, але не ощасливлюватимуть. Кожен з персонажів з кожним днем наближатиметься до власного божевілля.

Прокрастинуєте? Мабуть, зараз замість того, щоб вирішувати важливі справи, вибираєте собі книжку на наступний тиждень. Правда? Тоді ось вона – написана двома психологами заради того, щоб ми не відкладали важливе на той час, коли вже пізно. Хоч наша поведінка абсолютно природна (все це ще з дитинства закладене), та як же часто вона нам шкодить. Беремося до справ, адже менше прокрастинації – більше продуктивності, а з нею шлях до успіху добряче скоротиться.

Що стається, коли герой, виходить за межі простору, для якого створений… Віктор Сидоренко пропонує вирушити разом у мандрівку та простежити генезу та шлях творіння, що полишило свого автора. Він збирає фантома у віддзеркаленнях, метаморфозах, постійних змінах того, що не зупиняється. У своєму сприйнятті не соромтесь вийти за межі, накреслені книжкою, відкрийте свідомість для того, щоб мислити ширше та спіймати персонажа у його невтомному та невпинному русі смислами.

Переносимось у Лондон кінця ХІХ століття та спостерігаємо за Корою Сіборн, яка відчуває неабияке полегшення після смерті байдужого до неї чоловіка, але зараз вона прагне відгородитись від людей, тож переїжджає зі столиці. В Ессексі, де вона знаходить домівку, місцеві вірять у моторошну історію про змія, який зводить зі світу людей. Кора в це не вірить та разом зі священиком намагається заспокоїти нажаханих селян. Що ж коїться насправді та що чекає на жінку далі?