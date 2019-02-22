15 нон-фікшн книг, які допоможуть підтримати ділову розмову

Відмови бувають важкими — але співзасновник Гарвардського курсу з переговорів Вільям Юрі знає, як варто відмовляти: чітко, беззаперечно, але пропонуючи натомість щось, що задовольнило б обидві сторони спільних обговорень. Автор розробив методику позитивного “ні”, де відхилення ідей співрозмовника складається з трьох кроків. Унаслідок її використання, можна відстояти власні інтереси без страху, що на тебе образяться і стосунки будуть зруйновані.

Книгу можна використовувати не лише в бізнесі, а й у побудові сімейних чи дружніх стосунків, коли досить часто наші прагнення можуть не збігатися з бажаннями близьких. Корисною вона буде й для тих, хто прагне розумітися в конфліктології.

Автор книги доводить, що успіх варто розглядати системно — як цикл з 5 кроків, які можуть безперервно повторюватися. Основним ключем діяльності лідера має бути прагнення до постійного вдосконалення, лише воно може змотивувати на нові досягнення, стійкість характеру та здатність обходити перешкоди. Кожна людина може навчитися керуватися даною їй від природи допитливістю, і головне — не розгубити з часом цю рису і не піддатися бажанню полишити все на середині шляху.

«Серійний переможець» — чудова мотиваційна література від людини, яка вже понад 40 років підтримує успішність однієї з фінансових корпорацій в США і навіть не думає зупинятися.

За будь-яким продуктом — навіть, здавалося б, таким креативним, як анімаційні фільми студії Pixar, — стоїть надзвичайно кропітка праця та заплутані бізнес-процеси. Юридичні нюанси, проблема пошуку інвесторів, стрімка конкуренція — історія успішної за мірками Голлівуду та Кремнієвої долини компанії була надзвичайно тернистою. Автором книги є та сама людина, що допомогла перетворити Pixar у бізнес, вартий мільярдів доларів. І його розповідь про спроби об’єднати мистецтво та комерцію здатні мотивувати й без голослівних закликів до дії.

Ця книга ідеально підходить для тих, хто лише починає свою кар’єру, кому заважає досягати цілей породжений власним перфекціонізмом страх та, звісно ж, жінкам, яким часто доводиться розбивати стереотипи, що й досі побутують в бізнесі. Серед 25 жінок, які поділилися своїми найбільшими помилками, є викладачка психології у Стенфорді Керол Двек, популярна письменниця Шеріл Стрейд, доцентка кафедри медицини Деніел Офрі, лінгвістка, що має сан буддійського священика, Рут Озекі тощо. Дивлячись на їх приклад, неважко зрозуміти: помилки — це нормальна складова нашого саморозвитку.

5 знакових книжок про найуспішніші світові бренди – Starbucks, Toyota, Nike, Amazon та IKEA. У кожного з них свій шлях до успіху, який базується на увазі до деталей, досконалій внутрішній структурі організації, власній філософії, що роками втримує членів команди, вмінні побачити майбутні перспективи та ризикувати заради них, наполегливості, завдяки якій мрії втілюються в життя.

Кожна з історій не схожа на іншу та спонукатиме вас подивитись на речі під незвичним кутом, переосмислити деякі підходи у веденні бізнесу, мислити масштабніше, ризикувати і гнути свою лінію. Вони будуть корисні, навіть якщо ви ще не започаткували власний бізнес, а тільки думаєте в цьому напрямку.

Книжка про те, що успіх не завжди повинен бути самоціллю, а щастя – тим єдиним, що варто переживати щодня. Дещо із того, за чим ми щодня женемося – лише наслідок виховання або ж реклами.

До того ж, з кожним трапляються неприємні ситуації, а невміння їх проживати, приймати невдачі й рухатися далі стримуватимуть наш рух уперед.

Книжка – про здоровий баланс між позитивом і негативом, про можливості почуватись не на висоті й не відчувати при цьому ненависті до себе, про важливість вміти зазнавати поразки, помилятись та переживати важкий досвід. Адже, якщо звертати менше уваги на другорядне і неважливе, більше можна буде зосередитися на головному.

Науково-популярне видання, що буде однаково цікаве і тим, хто активно цікавився природничими науками в школі, і тим, хто вважав підручники з фізики й хімії страшенно нудними. Білл Брайсон впродовж тривалого часу вивчав наукові праці та спілкувався з антропологами, математиками, астрономами й фахівцями інших наук, щоб згодом доступно, цікаво і дотепно розказати історію всього на світі: від Великого вибуху й до розквіту цивілізації, від незвичайних властивостей мохів та лишайників до походження людини.

Тут ви натрапите на безліч невідомих досі фактів та імен з різних галузей науки.

Журналіст Ден Лайонс вирішив кардинально змінити своє життя і податися в ІТ-стартап, де більшість працівників значно молодші за нього, а він сам не знає абсолютно нічого про свої посадові зобов’язання. Напіврозслаблений і неефективний ритм роботи, фінансові махінації та парадоксальні рішення — ось якою виявилася насправді одна з компаній Кремнієвої долини. Про секрети, приховані за модним офісом та самовпевненістю працівників, автор розповідає з ноткою іронії. Книжка вийшла настільки розгромною, що власники компанії, в якій Ден працював, намагалися навіть викрасти її ще до публікації. Вона сподобається всім, хто втомився від показової геніальності фінансових “пустишок”.

Найважливіші інвестиції у своє майбутнє можна внести до 35-річного віку — тоді й віддача буде максимальною. У роботі, коханні чи в питаннях власного саморозвитку діяти треба тут і зараз, не відкладаючи на потім ключові рішення. Автор вчить життєвих істин, про які варто знати усім двадцяти- та тридцятирічним та які так легко впустити з вигляду. Звісно, що обставини так чи інакше змушують людей з часом ставати більш незалежними, однак підготуватися до цього етапу ефективніше допоможе цей звід правил.

Майкл Мікалко пояснює, як працює наше мислення, і після кожного правила надає необхідні вправи для виходу за рамки шаблонів. За допомогою цієї книги можна навчитися бачити неочевидні зв’язки між речами, вигадувати нестандартні ситуації та привчити себе до організованості в креативному процесі. Виконання цих вправ допоможе вам постійно змінювати себе і повірити в те, що кожен може стати креативним.

Теорія ігор допомагає створювати моделі взаємодії з іншими, які дозволяють прорахувати можливості виграшу, розробити оптимальну стратегію діяльності в конкурентних умовах та ризикувати без вагомих втрат. Ця теорія є вагомою в підприємницькій діяльності та в менеджменті. Її математичні основи стануть для читача нестрашними з цією книгою, де складні речі пояснюються з гумором та наочними прикладами, щоб зрозуміти їх могла людина навіть без спеціалізованої освіти.

Спілкування з людьми є доволі складним процесом, і прочитати думки інших можна хіба що за допомогою роками виведених і психологічно перевірених методик спецслужб. Як побачити, коли хтось бреше? Які невербальні сигнали використовувати, щоб схилити на свій бік співрозмовників? Як створити ідеальне перше враження? Автори — колишні спецагенти, які розповідають про найпотаємніші фішки їхньої роботи.

Мастрід від авторів «Пиши, сокращай» Максима Ільяхова та Людмили Саричевої, присвячений, як це очевидно із назви, новим стандартам ділового листування. Зокрема, щоб налагодити продуктивну співпрацю, насамперед варто орієнтуватись на інтереси адресата, а не свої.

У листуванні варто уникати штампів, зайвих слів та інформації, а також складних формулювань. Ви навчитесь висловлюватись стисло і змістовно, адже кожна порада супроводжується прикладами. Усі вони застосовні для листів різного призначення – супровідного до резюме, рекламної розсилки чи відповіді клієнтові.

Уже класична книжка-бестселер, популярність якої не зменшується з роками. Присвячена станові потоку – своєрідному натхненню, потрапивши в яке, творець (в широкому сенсі) відключається від зовнішнього світу і працює в рази ефективніше.

Користь цього видання – у дослідженні Чиксентмігаї, якій зміг виявити, як штучно створювати стан потоку тоді, коли перед нами постають важливі задачі, що потребують максимальної концентрації уваги. Це детально вибудована, струнка і підтверджена експериментально теорія, в центрі якої перебуває ідея потоку – стану повного злиття з тим, чим займаєшся, із втратою контролю над часом та без відчуття втоми. Навпаки – в процесі роботи виникає приплив енергії і відчуття радості.

Поряд із популярними в нас хюґе і лагом – філософіями щастя данців та шведів, представники ще однієї північної країни – фіни – мають свій спосіб долати тиск шаленого ритму сучасного життя. Це поняття «калсарікянні», що в перекладі з фінської означає – пити вдома, на самоті, в спідній білизні.

Автор книжки переконаний, що калсарікянні лежить в основі багатьох фінських феноменів – однієї з найкращих систем освіти, ґендерної рівності, загального добробуту. За допомогою цієї практики фіни зберігають спокій, мають міцне здоров’я та залишаються задоволеними в розпал безлічі робочих і життєвих завдань.

Реалізація практики не потребує спеціальної підготовки чи певних навичок, а отриманий результат, безперечно, буде того вартий. Не кажучи вже про процес – погодьтесь, не так багато мотиваційних книг змушують читача відкоркувати улюблений напій, повністю розслабитись і вирушити в подорож до внутрішньої сили й спокою. Калсарікянні таким чином сприяє внутрішньому перезапуску, зняттю напруги та стресу та кращому розумінню себе.