Фото: EPA/UPG

Так званий мирний план з 28 пунктів перевершив усі можливі межі політичного цинізму. Й нам немає потреби повторювати конкретні докази цього, оскільки про це вже кілька днів гримить уся світова преса.

Проте є в риториці Президента США щонайменше один момент, який потребує відповіді з боку не лише Президента України, а й українського суспільства. Йдеться про недбало кинуту на адресу українців фразу: «У вас немає ніяких козирів», яку, бачиться, легко підхопила нинішня команда Дональда Трампа.

Помиляєтеся, пане Президенте! Козирі у нас є, і найбільший наш козир – це наша національна й особиста гідність. Вона вимірюється не розміром території і не кількістю атомних боєголовок. Її опора – людський дух, який формує наші уявлення про свободу, правду і честь. Нам видається неймовірним, що Президентові Сполучених Штатів – країни, яка пишається своєю любов’ю до свободи і демократичних цінностей, – треба це доводити. Якщо все-таки треба, то у Вас на руках – інша колода карт.

Другий наш козир – це відсутність страху. Ми його подолали у тривалій боротьбі за незалежність. І долаємо щодня, звикаючи до гидкого звуку дронів над окопами чи до виття сирен у наших містах, тамуючи біль постраждалих і втишуючи плач наших дітей. І ми не готові упокоритись навіть перед ядерною загрозою, оскільки пам’ятаємо стару істину: важить не те, як довго ти проживеш своє життя. Важливо, як ти його проживеш».

Тому ми принципово не хочемо упокорюватись перед ультиматумами – як з боку Президента РФ, так і з боку Президента США. Ультиматуми країн, які вважають себе сильнішими, на адресу тих, кого вони вважають слабшими, – це політичний плюсквамперфект, не гідний ХХІ століття. Сподіваємося, що й Президент Володимир Зеленський зі своєю командою поділяють нашу переконаність, що є засаднича різниця між компромісом та упокоренням.

Нарешті третій наш козир – це солідарність з боку простих американців, яку ми повсякчас відчуваємо і яку бачимо на піднятих ними мітингових плакатах. Саме ця солідарність рятує сьогодні честь американського народу. Наш Президент формально мав рацію, коли сказав, що сьогодні перед Україною постав вибір: втратити гідність або ризик втратити ключового партнера. Проте, це останнє потребує уточнення: …втратити підтримку нинішньої адміністрації США. Бо американський народ був і залишається нашим партнером, за підтримку якого ми були вдячні ще в дисидентський час і вдячні за ту його допомогу, яку отримували донедавна.

Ми не єдині, хто сьогодні відчуває, що світ наближається до нового моменту Х, коли народам знову доведеться зробити засадничий вибір між добром і злом. Тому й повторімо сьогодні з вірою та надією: God, bless America! Слава Україні та її Героям! Боже, благослови цей розгублений і дезорієнтований світ!

24 листопада 2025 року

Члени Ініціативної Групи «Першого грудня»: Ольга Айвазовська, Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Олександра Матвійчук, Ярослав Яцків