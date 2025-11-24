В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаБлогиКолективний блог групи "Перше грудня"

Козирі у нас є

Заява Ініціативної групи «Першого грудня»

Фото: EPA/UPG

Так званий мирний план з 28 пунктів перевершив усі можливі межі політичного цинізму. Й нам немає потреби повторювати конкретні докази цього, оскільки про це вже кілька днів гримить уся світова преса.

Проте є в риториці Президента США щонайменше один момент, який потребує відповіді з боку не лише Президента України, а й українського суспільства. Йдеться про недбало кинуту на адресу українців фразу: «У вас немає ніяких козирів», яку, бачиться, легко підхопила нинішня команда Дональда Трампа.

Помиляєтеся, пане Президенте! Козирі у нас є, і найбільший наш козир – це наша національна й особиста гідність. Вона вимірюється не розміром території і не кількістю атомних боєголовок. Її опора – людський дух, який формує наші уявлення про свободу, правду і честь. Нам видається неймовірним, що Президентові Сполучених Штатів – країни, яка пишається своєю любов’ю до свободи і демократичних цінностей, – треба це доводити. Якщо все-таки треба, то у Вас на руках – інша колода карт.

Другий наш козир – це відсутність страху. Ми його подолали у тривалій боротьбі за незалежність. І долаємо щодня, звикаючи до гидкого звуку дронів над окопами чи до виття сирен у наших містах, тамуючи біль постраждалих і втишуючи плач наших дітей. І ми не готові упокоритись навіть перед ядерною загрозою, оскільки пам’ятаємо стару істину: важить не те, як довго ти проживеш своє життя. Важливо, як ти його проживеш».

Тому ми принципово не хочемо упокорюватись перед ультиматумами – як з боку Президента РФ, так і з боку Президента США. Ультиматуми країн, які вважають себе сильнішими, на адресу тих, кого вони вважають слабшими, – це політичний плюсквамперфект, не гідний ХХІ століття. Сподіваємося, що й Президент Володимир Зеленський зі своєю командою поділяють нашу переконаність, що є засаднича різниця між компромісом та упокоренням.

Нарешті третій наш козир – це солідарність з боку простих американців, яку ми повсякчас відчуваємо і яку бачимо на піднятих ними мітингових плакатах. Саме ця солідарність рятує сьогодні честь американського народу. Наш Президент формально мав рацію, коли сказав, що сьогодні перед Україною постав вибір: втратити гідність або ризик втратити ключового партнера. Проте, це останнє потребує уточнення: …втратити підтримку нинішньої адміністрації США. Бо американський народ був і залишається нашим партнером, за підтримку якого ми були вдячні ще в дисидентський час і вдячні за ту його допомогу, яку отримували донедавна.

Ми не єдині, хто сьогодні відчуває, що світ наближається до нового моменту Х, коли народам знову доведеться зробити засадничий вибір між добром і злом. Тому й повторімо сьогодні з вірою та надією: God, bless America! Слава Україні та її Героям! Боже, благослови цей розгублений і дезорієнтований світ!

24 листопада 2025 року

Члени Ініціативної Групи «Першого грудня»: Ольга Айвазовська, Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Олександра Матвійчук, Ярослав Яцків

Ініціативна група "Перше грудня" Ініціативна група "Перше грудня" , Об'єднання українських інтелектуалів та громадських діячів
Теми: , , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies