Bloomberg: мирний план США для України готували Віткофф, зять Трампа і Дмитрієв

Це відбулося ще в жовтні у Маямі.

Значну частину мирного плану, яку делегація США привезла на переговори до Женеви, нібито підготували російські представники, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Підготовка документа почалася ще в жовтні на зустрічі в Маямі. У ній взяли участь Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв, а також зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який працював із Віткоффом над проєктом угоди між Ізраїлем і Смугою Гази. Саме під час цієї зустрічі вони сформували базовий план.

Співрозмовники розповіли, що Марко Рубіо дізнався про зміст плану лише пізно ввечері перед вильотом до Женеви. Дональд Трамп також отримав інформацію в останню хвилину, але після короткого ознайомлення схвалив документ. За словами джерел, Трамп насамперед прагнув досягти угоди, тоді як українська сторона наголошувала, що ключові ризики приховані у деталях.

Українські побоювання підтвердилися — у тексті знайшли ознаки прямого перекладу з російської мови та неприродні формулювання, які свідчили про стороннє авторство.

Сенатор США Майк Раундс повідомив, що Рубіо прямо сказав йому та сенаторці Джин Шахін, що документ із 28 пунктів є російською пропозицією. Раундс процитував Рубіо: «Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план».

Після розголосу Рубіо написав у соцмережі X, що пропозиції розробляла американська сторона і що документ має стати основою для подальших переговорів. Водночас він підкреслив, що матеріали надходили як від російських структур, так і від України.

Посередник Дрісколл, який активно спілкувався з Віткоффом і сенатором Джей Ді Вэнсом, став неформальним зв’язковим між американською командою та європейськими чиновниками. Раніше він публічно висловлювався про Росію та Україну переважно в контексті потреби технологічної реформи в армії США, спираючись на досвід застосування безпілотників у війні.

За даними співрозмовників, до процесу долучився й заступник радника Венса з національної безпеки Енді Бейкер, який посилив вплив команди Венса на формування пропозицій.

Після критики, яку ініціатива отримала всередині США та серед союзників, Трамп публічно заявив телеканалу NBC, що ця пропозиція «не моя остаточна». Його слова свідчили про готовність до корекції документа, попри те, що Дрісколл раніше переконував європейських партнерів у протилежному.