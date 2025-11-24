Фінляндія перевіряє ризики через масові покупки квартир росіянами

Згідно з інформацією програми журналістських розслідувань каналу Yle, на російських вебсайтах у Фінляндії продається тисячі квартир.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гякканен занепокоєний тим, що росіяни можуть купувати квартири у країні шляхом придбання акцій житлових компаній.

Про це повідомляє YLE.

Гельсінкі заборонили росіянам купувати нерухомість у країні з міркувань безпеки. Однак заборона не поширюється на квартири, які зазвичай купуються шляхом придбання акцій житлової компанії.

Згідно з інформацією програми журналістських розслідувань MOT, на російських вебсайтах у Фінляндії продається тисячі квартир. Росіяни все ще безперервно купують, зокрема, у столичному регіоні.

“Серед покупців є росіяни, чиє походження викликає питання. Наприклад, згідно з податковими даними, ці особи мають невеликий дохід або взагалі його не мають, але вони придбали десятки квартир”, – йдеться у матеріалі.

Гякканен додає, що хоча окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі комплекси нерухомості, це питання також потребує вивчення – адже якщо купили багато квартир, ситуація може бути іншою.

Міністр зазначив, що протягом цієї каденції парламенту відповідне законодавство посилять.

“Ситуація, коли, наприклад, весь акціонерний капітал житлової компанії у віддаленому районі опиняється в руках ворожого гравця, може загрожувати безпеці”, – каже Гяккканен.