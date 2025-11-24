Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Фінляндія перевіряє ризики через масові покупки квартир росіянами

Згідно з інформацією програми журналістських розслідувань каналу Yle, на російських вебсайтах у Фінляндії продається тисячі квартир. 

Фінляндія перевіряє ризики через масові покупки квартир росіянами
Міністр оборони Фінляндії Антті Гякканен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Фінляндії Антті Гякканен занепокоєний тим, що росіяни можуть купувати квартири у країні шляхом придбання акцій житлових компаній.

Про це повідомляє YLE

Гельсінкі заборонили росіянам купувати нерухомість у країні з міркувань безпеки. Однак заборона не поширюється на квартири, які зазвичай купуються шляхом придбання акцій житлової компанії.

Згідно з інформацією програми журналістських розслідувань MOT, на російських вебсайтах у Фінляндії продається тисячі квартир. Росіяни все ще безперервно купують, зокрема, у столичному регіоні.

“Серед покупців є росіяни, чиє походження викликає питання. Наприклад, згідно з податковими даними, ці особи мають невеликий дохід або взагалі його не мають, але вони придбали десятки квартир”, – йдеться у матеріалі.

Гякканен додає, що хоча окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі комплекси нерухомості, це питання також потребує вивчення – адже якщо купили багато квартир, ситуація може бути іншою.

Міністр зазначив, що протягом цієї каденції парламенту відповідне законодавство посилять. 

“Ситуація, коли, наприклад, весь акціонерний капітал житлової компанії у віддаленому районі опиняється в руках ворожого гравця, може загрожувати безпеці”, – каже Гяккканен.

  • У Фінляндії немає статистики щодо кількості житла, що належить росіянам. У країні проживає десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе і своїх сімей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies