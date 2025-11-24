Фінляндія перевіряє ризики через масові покупки квартир росіянами

Міністр оборони Фінляндії Антті Гякканен занепокоєний тим, що росіяни можуть купувати квартири у країні шляхом придбання акцій житлових компаній.
Про це повідомляє YLE.
Гельсінкі заборонили росіянам купувати нерухомість у країні з міркувань безпеки. Однак заборона не поширюється на квартири, які зазвичай купуються шляхом придбання акцій житлової компанії.
Згідно з інформацією програми журналістських розслідувань MOT, на російських вебсайтах у Фінляндії продається тисячі квартир. Росіяни все ще безперервно купують, зокрема, у столичному регіоні.
“Серед покупців є росіяни, чиє походження викликає питання. Наприклад, згідно з податковими даними, ці особи мають невеликий дохід або взагалі його не мають, але вони придбали десятки квартир”, – йдеться у матеріалі.
Гякканен додає, що хоча окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі комплекси нерухомості, це питання також потребує вивчення – адже якщо купили багато квартир, ситуація може бути іншою.
Міністр зазначив, що протягом цієї каденції парламенту відповідне законодавство посилять.
“Ситуація, коли, наприклад, весь акціонерний капітал житлової компанії у віддаленому районі опиняється в руках ворожого гравця, може загрожувати безпеці”, – каже Гяккканен.
- У Фінляндії немає статистики щодо кількості житла, що належить росіянам. У країні проживає десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе і своїх сімей.