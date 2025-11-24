Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Литовський суд засудив українця за підпал IKEA

За оцінкою суду, чоловік діяв у інтересах російських військових розвідувальних служб.

Фото: P. Adamovič

Вільнюський обласний суд засудив громадянина України Даніїла Бардадіма за підпал магазину IKEA у травні 2024 року. Бардадіму на момент скоєння злочину було 17 років.

Про це повідомляє LRT.

Українця засудили до 3 років і 4 місяців позбавлення волі, цей термін було зменшено на третину з 5 років, оскільки справу розглядали за скороченою процедурою доказування.

Також його було засуджено за незаконне зберігання вибухових речовин, отримання спеціальних навичок та в'їзд до Литви та подорож до Латвії з метою вчинення терористичних актів.

В прокуратурі зазначили, що за оцінкою суду, чоловік діяв у інтересах російських військових розвідувальних служб.

Адвокатка засудженого розповіла, що поки не може сказати, чи оскаржуватиме вирок у вищій інстанції. Це стане зрозуміло після ознайомлення клієнта з вироком.

У цій справі було подано цивільний позов про відшкодування збитків, завданих магазину, на суму 485 тис. євро.
