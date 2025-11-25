В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський і Стубб провели телефонну розмову: "Майбутнє України має визначати Україна" (доповнено)

Стубб вважає, що найближчі дні будуть вирішальними у зусиллях встановити мир. 

Александр Стубб
Фото: wsj.com

Президент Фінляндії Александер Стубб вранці провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте. Про це він повідомив у X.

Зеленський розповів про поточну ситуацію стосовно мирних зусиль. Робота між Україною і США триватиме. 

"Майбутнє України має визначати Україна, а Європа – європейську безпеку", – сказав Стубб. 

Він додав, що наступні дні є вирішальними в наших зусиллях щодо досягнення справедливого та міцного миру.

Зеленський за результатами розмови додав, що скоординував зі Стуббом позиції на тему мирних зусиль та наших подальших кроків.

“Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни”, – сказав він.

Попередня розмова між фінським і українським президентами відбулася вчора. Фінський президент докладає значних зусиль для того, аби Україна отримала справедливий мир. 

  • Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США, аби фіналізувати з Дональдом Трампом пункти мирної угоди.
  • За словами українського перемовника, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, план скоротили з 28 пунктів до 19. Ключові позиції України враховані.
  • Фіналізувати угоду будуть президенти України і США.
  • Після перемовин України і США в Женеві 23 листопада Дональд Трамп заявив про "щось хороше" в питанні просування до миру.
  • Сьогодні в ОАЕ американський генерал Дрісколл проводить перемовини із росіянами. 
