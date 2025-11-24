Фінляндія закінчує будівництво паркану довжиною 8 км на кордоні з Росією у Лапландії

Будівництво 8-кілометрового паркану на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії майже закінчено, очікується що роботи завершать у грудні.

Про це повідомляє Yle.

На паркані встановлені щогли камер та пости спостереження кожні двадцять метрів.

Загалом у Лапландії встановлено 8 км прикордонного бар'єрного паркану, в той час як весь східний кордон у регіоні має приблизно 380 км завдовжки.

Бар'єрний паркан розташований прямо на межі фінської прикордонної зони, а відстань до російської території становить близько метра. Кілометр загороджувальної огорожі коштує в середньому приблизно 1,8 мільйона.

Бар'єрна огорожа на східному кордоні має висоту 4,5 метра. Вона складається з 3,5-метрової сітчастої огорожі, зверху якої височіє метр колючого дроту. Огорожа також продовжується під землею. Огорожа має двері для обслуговування кожні 500 метрів та отвори для тварин кожні три кілометри. Їх можна закрити за потреби.