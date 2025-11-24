Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСвіт

Фінляндія закінчує будівництво паркану довжиною 8 км на кордоні з Росією у Лапландії

Будівництво має бути завершено у грудні.

Фінляндія закінчує будівництво паркану довжиною 8 км на кордоні з Росією у Лапландії
Паркан на кордоні Фінляндії з Росією
Фото: Антті Міккола

Будівництво 8-кілометрового паркану на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії майже закінчено, очікується що роботи завершать у грудні.

Про це повідомляє Yle.

На паркані встановлені щогли камер та пости спостереження кожні двадцять метрів.

Загалом у Лапландії встановлено 8 км прикордонного бар'єрного паркану, в той час як весь східний кордон у регіоні має приблизно 380 км завдовжки. 

Бар'єрний паркан розташований прямо на межі фінської прикордонної зони, а відстань до російської території становить близько метра. Кілометр загороджувальної огорожі коштує в середньому приблизно 1,8 мільйона.

Бар'єрна огорожа на східному кордоні має висоту 4,5 метра. Вона складається з 3,5-метрової сітчастої огорожі, зверху якої височіє метр колючого дроту. Огорожа також продовжується під землею. Огорожа має двері для обслуговування кожні 500 метрів та отвори для тварин кожні три кілометри. Їх можна закрити за потреби.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies