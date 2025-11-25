Макрон: цього тижня очікується прогрес Коаліції охочих щодо російських активів

Найближчими днями Коаліція охочих ухвалить рішення щодо використання заморожених російських активів та просунеться в розбудові гарантій безпеки для України.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав журналістам після засідання коаліції, пише «Укрінформ».

За словами Макрона, переговори між США, Україною і Росією дозволили сторонам «просуватися в бік мирного плану». Париж, за його словами, координує свої дії зі Сполученими Штатами, аби схема майбутньої угоди була прийнятною для всіх партнерів.

Французький президент окреслив два пріоритети. Перший — фінальне рішення щодо заморожених російських активів, яке має забезпечити Україні передбачуване фінансування та зберегти тиск на РФ. Другий — опрацювання гарантій безпеки. Макрон повідомив, що після припинення вогню контроль за його дотриманням здійснюватиметься за участю НАТО і США.

Він також наголосив, що Україна повинна мати сильну армію без будь-яких обмежень, а для її підсилення буде створена робоча група сил «заспокоєння». До неї увійдуть Франція, Велика Британія, Туреччина та вперше — США. За словами Макрона, ця група почне роботу вже завтра, 26 листопада.

У найближчі дні коаліція планує узгодити внесок кожної країни та остаточно оформити пакет гарантій безпеки.