Мерц: Німеччина надає Україні екстрену військову допомогу на 170 млн євро

Також уряд ФРН збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив виділення Україні про екстреної військової допомоги на 170 млн євро. Також ФРН збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у промові у Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік, пише Укрінформ.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України", – заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і планує "зробити заморожені російські активи доступними саме для цього".

"Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку", – підкреслив канцлер.

Мерц також підкреслив, що Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймуть переговори за їхньою спиною.

"Угода, укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні… В цей доленосний момент — для України, для Європи і для нас разом зі Сполученими Штатами — я хочу також чітко сказати: щодо європейських справ рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа — не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності", – заявив глава німецького уряду.