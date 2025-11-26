«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Мерц: Німеччина надає Україні екстрену військову допомогу на 170 млн євро

Також уряд ФРН збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році.

Мерц: Німеччина надає Україні екстрену військову допомогу на 170 млн євро

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив виділення Україні про екстреної військової допомоги на 170 млн євро. Також ФРН збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у промові у Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік, пише Укрінформ.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України", – заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і планує "зробити заморожені російські активи доступними саме для цього".

"Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку", – підкреслив канцлер.

Мерц також підкреслив, що Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймуть переговори за їхньою спиною.

"Угода, укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні… В цей доленосний момент — для України, для Європи і для нас разом зі Сполученими Штатами — я хочу також чітко сказати: щодо європейських справ рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа — не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності", – заявив глава німецького уряду.
