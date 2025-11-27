У Польщі розслідують появу перешкоди на коліях біля стратегічного Сувальського коридору

Цей коридор є єдиним сухопутним сполученням між країнами Балтії та їхніми партнерами по НАТО на півдні і має вирішальне значення для безпеки регіону.

У Польщі розслідують зупинку потяга через перешкоду на коліях поблизу Сувальського коридору – стратегічно важливої ділянки польсько-литовського кордону.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на TVP World.

Першою про інцидент, який стався 13 листопада, поінформувала Gazeta Wyborcza.

Машиніст, який керував двома зчепленими локомотивами без вагонів, зупинився і, за різними версіями, або прибрав, або повідомив про гілки, камені та дошку, які блокували колію. Інцидент стався поблизу села Рачки в північно-східному регіоні країни Підляшшя.

Інцидент привернув особливу увагу через близькість до Сувальського коридору, вузького проходу між Білоруссю та російським ексклавом Калінінград. Цей коридор є єдиним сухопутним сполученням між країнами Балтії та їхніми партнерами по НАТО на півдні і має вирішальне значення для безпеки регіону.

З огляду на нещодавні диверсії на залізничній інфраструктурі в інших регіонах Польщі, влада посилила пильність і знизила поріг для розгляду незрозумілих перешкод як потенційних загроз безпеці.

ЗМІ писали, що поліція спочатку розглядала цей випадок як дрібне правопорушення, вважаючи його потенційним "жартом".

Пізніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі почало стежити за справою після повідомлення від поліції.

Зараз слідчі збирають свідчення свідків та фізичні докази. За інформацією Gazeta Wyborcza, офіційні особи лише заявили, що розслідування триває і звинувачення в диверсії не висунуто.