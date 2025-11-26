«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Латвія розгляне демонтаж залізничних колій, що ведуть до Росії

Більша ясність щодо демонтажу залізничної колії на східному кордоні Латвії очікується на початку наступного року.

Латвія розгляне демонтаж залізничних колій, що ведуть до Росії
Едгарс Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Уряд Латвії розглядає питання про повний демонтаж ділянок залізничної колії, що ведуть до Росії.

Про це повідомляє LSM

Зазначається, що латвійський уряд проаналізує інформацію про можливий демонтаж залізничної колії на східному кордоні до кінця року за участю Національних збройних сил. Також важливою буде координація з Литвою та Естонією.

Президент Едгарс Рінкевичс уточнив, що більша ясність щодо демонтажу залізничної колії на східному кордоні Латвії очікується на початку наступного року.

“Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення мають бути прийняті шляхом визначення як часових рамок, так і обсягу робіт, а також оцінки того, що це означає для різних соціально-економічних аспектів”, – сказав Рінкевичс.

Він наголосив, що досі дебати в соціальних мережах щодо демонтажу колій були пов'язані з великою кількістю емоцій, але містили мало раціональності.
