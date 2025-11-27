Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем'єра
Наприкінці тижня делегації України і США продовжать роботу над угодою про мир

Конкретну дату поки не озвучили. 

Наприкінці тижня делегації України і США продовжать роботу над угодою про мир
Андрій Єрмак і Марко Рубіо
Фото: Х/Andriy Yermak

Наприкінці тижня делегації України і США продовжать роботу для розвитку результату, досягнутого в Женеві. Ключове завдання незмінне – якомога швидше досягнути тривалого миру в Україні, розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолив команду перемовників. 

Він подякував американській команді за роботу без пауз. Конкретну дату й місце проведення зустрічі не назвав. 

“Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням”, – сказав він. 

Перемовини зі США про мирний план

Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

Також там був пункт про амністію за дії воєнного часу, що фактично унеможлив би кримінальне переслідування винних в воєнних злочинах. Цей пункт не мав однозначного трактування.

21 листопада український президент записав відеозвернення і повідомив про ризик втрати ключового союзника – США. Він сказав, що українські переговорники намагатимуться відстояти інтереси держави. 

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Україну представляли, крім Єрмака, Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівники розвідок, представники РНБО, СБУ, Генштабу і ОП. 

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. 

За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності. 

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.

Зараз Дональд Трамп скасував дедлайн до Дня подяки.
﻿
