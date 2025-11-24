FT: "Мирний план" Трампа для України скоротили з 28 до 19 пунктів після переговорів у Женеві

Цього тижня представники Франції, Німеччини, Британї, Польщі, Фінляндії та генсек НАТО мають зустрітися для подальших обговорень.

За підсумками переговорів у Женеві, "мирний план" президента США Дональда Трампа скоротили кількість пунктів — з 28 до 19, пише FT з посилання на обізнані із ситуацією джерела.

Зокрема, європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо частини пунктів, пов’язаних із санкціями проти РФ та замороженими російськими активами, що, на їхню думку, має вирішувати ЄС.

У спільній заяві США та України переговори охарактеризували як "конструктивні та сфокусовані".

"Обговорення показали значний прогрес у узгодженні позицій та визначенні наступних кроків. Будь-яка майбутня угода повинна повністю забезпечувати суверенітет України та гарантувати сталий і справедливий мир", – йдеться у документі.

Фінляндія, ЄС та НАТО наголошують, що будь-які рішення у їхній компетенції обговорюватимуться окремо. За інформацією співрозмовників, цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британї, можливо також Польщі, Фінляндії та генсека НАТО.