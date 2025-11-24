Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСвіт

FT: "Мирний план" Трампа для України скоротили з 28 до 19 пунктів після переговорів у Женеві

Цього тижня представники Франції, Німеччини, Британї, Польщі, Фінляндії та генсек НАТО мають зустрітися для подальших обговорень.

FT: "Мирний план" Трампа для України скоротили з 28 до 19 пунктів після переговорів у Женеві
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За підсумками переговорів у Женеві, "мирний план" президента США Дональда Трампа скоротили кількість пунктів — з 28 до 19, пише FT з посилання на обізнані із ситуацією джерела.

Зокрема, європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо частини пунктів, пов’язаних із санкціями проти РФ та замороженими російськими активами, що, на їхню думку, має вирішувати ЄС.

У спільній заяві США та України переговори охарактеризували як "конструктивні та сфокусовані". 

"Обговорення показали значний прогрес у узгодженні позицій та визначенні наступних кроків. Будь-яка майбутня угода повинна повністю забезпечувати суверенітет України та гарантувати сталий і справедливий мир", – йдеться у документі.

Фінляндія, ЄС та НАТО наголошують, що будь-які рішення у їхній компетенції обговорюватимуться окремо. За інформацією співрозмовників, цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британї, можливо також Польщі, Фінляндії та генсека НАТО.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies