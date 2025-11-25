Трамп планує переглянути дозволи для біженців за весь час президентства Байдена

200 тисяч людей можуть опинитися під загрозою депортації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує новий крок щодо боротьби з мігрантами - цього разу проблеми можуть виникнути у людей, які отримали дозвіл на перебування в країні за час каденції Джо Байдена.

Як пише Associated Press, Білий дім планує перегляд усіх таких випадків з можливою депортацією тих, хто не відповідатиме вимогам законодавства. Таким чином загроза втрати легалізації актуальна для понад 200 тисяч біженців.

Згідно з внутрішніми документами Білого дому, для цієї категорії буде негайно анульовано усі "ґрінкарди", а упродовж трьох тижнів мають бути складені списки для проходження співбесіди з міграційними органами.

Очікується, що такий крок Трампа призведе до великої кількості судових позовів з боку біженців.