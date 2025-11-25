Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Трамп планує переглянути дозволи для біженців за весь час президентства Байдена

200 тисяч людей можуть опинитися під загрозою депортації.

Трамп планує переглянути дозволи для біженців за весь час президентства Байдена
Білий дім
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує новий крок щодо боротьби з мігрантами - цього разу проблеми можуть виникнути у людей, які отримали дозвіл на перебування в країні за час каденції Джо Байдена.

Як пише Associated Press, Білий дім планує перегляд усіх таких випадків з можливою депортацією тих, хто не відповідатиме вимогам законодавства. Таким чином загроза втрати легалізації актуальна для понад 200 тисяч біженців.

Згідно з внутрішніми документами Білого дому, для цієї категорії буде негайно анульовано усі "ґрінкарди", а упродовж трьох тижнів мають бути складені списки для проходження співбесіди з міграційними органами. 

Очікується, що такий крок Трампа призведе до великої кількості судових позовів з боку біженців. 
