Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувра

Вкрадені коштовності досі не знайдено.

У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувра
Лувр
Фото: EPA/UPG

Французька поліція у вівторок повідомила про арешт чотирьох осіб, причетних до пограбування паризького музея Лувр

Як пише Deutsche Welle, затримано двох чоловіків та двох жінок, усім від 31 до 40 років, усі живуть у Парижі. Один з підозрюваних, ймовірно, є четвертим членом банди, яка виступала організатором резонансного злочину.

Попри те, що кількість затриманих у цій справі вже перевалила за десяток, слідів зниклих коштовностей, пов'язаних з династією Бонапартів, правоохоронцям знайти так і не вдалося. Вартість експонатів, викрадених зловмисниками, складає близько 88 мільйонів євро.
