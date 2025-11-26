У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувра

Французька поліція у вівторок повідомила про арешт чотирьох осіб, причетних до пограбування паризького музея Лувр.

Як пише Deutsche Welle, затримано двох чоловіків та двох жінок, усім від 31 до 40 років, усі живуть у Парижі. Один з підозрюваних, ймовірно, є четвертим членом банди, яка виступала організатором резонансного злочину.

Попри те, що кількість затриманих у цій справі вже перевалила за десяток, слідів зниклих коштовностей, пов'язаних з династією Бонапартів, правоохоронцям знайти так і не вдалося. Вартість експонатів, викрадених зловмисниками, складає близько 88 мільйонів євро.