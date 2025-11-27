Президент Сіссоко Ембало підтвердив, що його “скинули з посади”.

Група армійських офіцерів захопила владу в Гвінеї-Бісау за день до запланованого оголошення результатів президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

“У заяві, яку зачитав по державному телебаченню речник Дініз Нчама, армійські офіцери заявили, що повалили президента Умаро Сіссоко Ембало, призупинили виборчий процес, закрили кордони та запровадять комендантську годину”, - йдеться у повідомленні.

Згодом Сіссоко Ембало заявив телеканалу France 24, що його “скинули з посади”.

Армійські офіцери створили “Вищу військову команду з відновлення порядку” та будуть керувати західноафриканською країною до подальшого повідомлення.

Втім, офіцери не уточнили, чи взяли вони Ембало під варту. Водночас два джерела в службах безпеки повідомили Reuters, що Ембало утримують в офісі начальника штабу армії.

Крім того, за даними джерел, головний суперник Ембало на виборах Фернандо Діаш та людина, яку він переміг на останніх виборах 2019 року, колишній прем'єр-міністр Домінгуш Сімоенс Перейра, також перебувають під вартою.

Африканський Союз та західноафриканський регіональний блок ЕКОВАС у спільній заяві висловив “глибоку стурбованість” оголошенням про переворот. Вони заявили, що посадовців, відповідальних за виборчий процес, також заарештували, і закликали до їх негайного звільнення.

Незадовго до заяви офіцерів біля штаб-квартири виборчої комісії, президентського палацу та МВС пролунали стрілянина, яка тривала близько години.

Виборча комісія мала оголосити попередні результати недільних виборів, на яких Ембало протистояв Діасу. Перед оголошенням результатів обидві сторони заявили про перемогу в першому турі голосування.

Речник Ембало повідомив, що невідомі озброєні люди напали на виборчу комісію, щоб запобігти оголошенню результатів голосування. Він пов'язані нападників з Діасом, але не надав доказів цього. В свою чергу, посадовець, близький до Діаса, повідомив, що той не грав жодної ролі у нападі.

Колишній прем'єр-міністр Домінгуш Сімоенс Перейра, який програв Ембало у другому турі виборів 2019 року, підтримав Діаса на цих виборах. Він також запевнив, що Діас не має нічого спільного з інцидентом.