У Намібії політик Адольф Гітлер Уунона вп’яте виграв місцеві вибори – попри суперечливе ім'я. Про це повідомляють Euronews.

Гітлер Уунона представляє Омпунджу в регіоні Ошана з 2004 року як член Народної організації Південно-Західної Африки (SWAPO).

Хоча Виборча комісія Намібії ще не опублікувала офіційний підрахунок голосів, попередньо відомо, що Уунона переміг з великим відривом.

59-річний чоловік є популярною фігурою у невеликому північному окрузі з населенням менше 5000 жителів, незважаючи на “спадщину” від свого тезки. Він виграв вибори 2020 року з 85% голосів.

Як регіонального радника, його високо цінували за роботу з громадами та діяльність проти апартеїду, повідомили місцеві ЗМІ.