Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
У Намібії політик Адольф Гітлер Уунона вп’яте виграв місцеві вибори

Як регіонального радника, його цінували за роботу з громадами та діяльність проти апартеїду.

Фото: Oshana Regional Council

У Намібії політик Адольф Гітлер Уунона вп’яте виграв місцеві вибори – попри суперечливе ім'я. Про це повідомляють Euronews.

Гітлер Уунона представляє Омпунджу в регіоні Ошана з 2004 року як член Народної організації Південно-Західної Африки (SWAPO).

Хоча Виборча комісія Намібії ще не опублікувала офіційний підрахунок голосів, попередньо відомо, що Уунона переміг з великим відривом.

59-річний чоловік є популярною фігурою у невеликому північному окрузі з населенням менше 5000 жителів, незважаючи на “спадщину” від свого тезки. Він виграв вибори 2020 року з 85% голосів.

Як регіонального радника, його високо цінували за роботу з громадами та діяльність проти апартеїду, повідомили місцеві ЗМІ.
