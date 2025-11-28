Міністр оборони Румунії пішов у відставку через неточності у його резюме

Він зазначив у документах, що закінчив приватний університет, не будучи його студентом.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну подав у відставку після скандалу з його резюме, де він помилково вказав, що закінчив приватний університет, у якому ніколи не навчався.

Як пише румунське відділення "Радіо Свобода", політик визнав помилку та заявив, що не хоче, аби історія з його освітою відволікала керівництво країни під час війни Росії проти Європи. Прем’єр Іліє Боложан прийняв відставку та запропонував тимчасово призначити міністром оборони Раду Міруце, нинішнього міністра економіки, відомого своїми викриттями можливих корупційних схем у держкомпаніях.

Скандал розгорівся після того, як видання Libertatea викрило невідповідності в освітніх даних Моштяну: у старому резюме він зазначав навчання в Університеті Атенеум, який підтвердив, що він там не навчався, а також вказував різні дати початку навчання в Університеті Bioterra. Моштяну пояснив це поспіхом і оприлюднив свій справжній диплом Bioterra, отриманий у 2018 році.

Політики висловили підтримку Моштяну та похвалили його роботу, зокрема щодо реалізації оборонної програми SAFE. Прем'єр Боложан наголосив на важливості стабільності в уряді, але визнав, що міністр мав би чіткіше пояснити питання освіти.

За процедурою призначення міністрів у Румунії, закон не передбачає повної перевірки дипломів чи компетентності, а існуючі перевірки обмежуються деклараціями про відсутність зв’язків із Секурітате (таємна поліція в Соціалістичній Республіці Румунії в 1948-1989-ред.) та поданням декларацій про доходи вже після вступу на посаду.

Прем'єр-міністр пропонує склад уряду, а президент має право один раз прийняти або відхилити пропозицію щодо портфеля, аргументуючи це.

Міністр вступає на посаду лише після видання указу президента та складання присяги.