Трамп знову спровокував дискусії про свій третій президентський термін

Хоча раніше визнавав, що не зможе балотуватися у 2028 році.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social оприлюднив згенероване штучним інтелектом зображення себе самого з плакатом у руках, на якому написано "Трамп 2028, так".

Свій допис він супроводив словом "трампліканці", яке є поєднанням прізвища глави держави з республіканцями.

Таким чином Трамп знову повернувся до риторики свого наміру буцімто балотуватися на наступних президентських виборах, хоча конституція США забороняє це робити - ніхто не може обіймати президентську посаду більше двох термінів.

Раніше Трамп вже визнавав, що не зможе висувати свою кандидатуру - і не збирається вдатися до схеми, коли його оберуть віцепрезидентом, а глава держави "поступиться місцем". Республіканець навіть називав імена двох ймовірних наступників - державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.