Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп знову спровокував дискусії про свій третій президентський термін

Хоча раніше визнавав, що не зможе балотуватися у 2028 році.

Трамп знову спровокував дискусії про свій третій президентський термін
Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social оприлюднив згенероване штучним інтелектом зображення себе самого з плакатом у руках, на якому написано "Трамп 2028, так".

Свій допис він супроводив словом "трампліканці", яке є поєднанням прізвища глави держави з республіканцями. 

Таким чином Трамп знову повернувся до риторики свого наміру буцімто балотуватися на наступних президентських виборах, хоча конституція США забороняє це робити - ніхто не може обіймати президентську посаду більше двох термінів. 

Раніше Трамп вже визнавав, що не зможе висувати свою кандидатуру - і не збирається вдатися до схеми, коли його оберуть віцепрезидентом, а глава держави "поступиться місцем". Республіканець навіть називав імена двох ймовірних наступників - державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.
