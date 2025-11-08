ЗМІ: Рубіо визнав, що на виборах 2028 року має балотуватися Венс

Держсекретар не ставить на перший план власні амбіції.

Видання Politico стверджує, що державний секретар США Марко Рубіо у приватних розмовах назвав Джей Ді Венса фаворитом на роль кандидата в президенти від республіканців у 2028 році.

Попри те, що чинний глава держави Дональд Трамп постійно називає своїми потенційними наступниками обох посадовців, Рубіо готовий підтримати Венса, якщо той погодиться балотуватися.

Кулуарно республіканці говорять, що голова дипломатії та віцепрезидент перебувають у дружніх стосунках та між ними не існує жодної конкуренції. Більшість партійців переконані, що Венс має бути кандидатом у президенти, а Рубіо йти на вибори як його напарник, претендуючи на роль віцепрезидента.

Опитування підтверджують правильність цього рішення - 35% виборців Трампа називають Венса наступним лідером, в той час як про Рубіо згадали лише 2%.