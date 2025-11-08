Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Рубіо визнав, що на виборах 2028 року має балотуватися Венс

Держсекретар не ставить на перший план власні амбіції.

ЗМІ: Рубіо визнав, що на виборах 2028 року має балотуватися Венс
Марко Рубіо, на задньому плані - Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Видання Politico стверджує, що державний секретар США Марко Рубіо у приватних розмовах назвав Джей Ді Венса фаворитом на роль кандидата в президенти від республіканців у 2028 році.

Попри те, що чинний глава держави Дональд Трамп постійно називає своїми потенційними наступниками обох посадовців, Рубіо готовий підтримати Венса, якщо той погодиться балотуватися.

Кулуарно республіканці говорять, що голова дипломатії та віцепрезидент перебувають у дружніх стосунках та між ними не існує жодної конкуренції. Більшість партійців переконані, що Венс має бути кандидатом у президенти, а Рубіо йти на вибори як його напарник, претендуючи на роль віцепрезидента. 

Опитування підтверджують правильність цього рішення - 35% виборців Трампа називають Венса наступним лідером, в той час як про Рубіо згадали лише 2%. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies