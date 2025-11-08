Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Через пожежу на парфумерному складі Туреччини загинули шестеро людей

П'ятеро осіб зазнали поранень. 

Через пожежу на парфумерному складі Туреччини загинули шестеро людей
Турецькі пожежники, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У турецькій провінції Коджаелі на складі парфумів сталася пожежа, унаслідок якої загинули шестеро людей, які перебували на складі. Ще п'ятеро отримали поранення. 

Як пише TRT Haber, вже затримали трьох підозрюваних.

Пожежу вдалося ліквідувати, однак причини займання поки не вдалося встановити. 

Президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував подію, заявивши, що відповідні органи, зокрема Міністерство праці та соціального забезпечення, розпочали розслідування пожежі.

Міністр юстиції Їлмаз Тунч оголосив про видачу ордерів на арешт трьох підозрюваних.
