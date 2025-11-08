Через пожежу на парфумерному складі Туреччини загинули шестеро людей

У турецькій провінції Коджаелі на складі парфумів сталася пожежа, унаслідок якої загинули шестеро людей, які перебували на складі. Ще п'ятеро отримали поранення.

Як пише TRT Haber, вже затримали трьох підозрюваних.

Пожежу вдалося ліквідувати, однак причини займання поки не вдалося встановити.

Президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував подію, заявивши, що відповідні органи, зокрема Міністерство праці та соціального забезпечення, розпочали розслідування пожежі.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.



Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır.



Yangında vefat eden… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2025

Міністр юстиції Їлмаз Тунч оголосив про видачу ордерів на арешт трьох підозрюваних.