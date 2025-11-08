Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ЗМІ: Афганістан і Пакистан не досягли мирної угоди на переговорах у Стамбулі

У Пакистані заявили, що дотримуватимуться режиму припинення вогню, якщо Афганістан не порушить його.

ЗМІ: Афганістан і Пакистан не досягли мирної угоди на переговорах у Стамбулі
Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Фото: EPA/UPG

7 листопада у Стамбулі відбулися мирні переговори між представниками Афганістану та Пакистану, однак сторони не змогли досягти згоди

Про це повідомляє Associated Press.

За словами речника уряду Афганістану Забіулли Муджахіда, провал переговорів стався через "необґрунтовані вимоги" Пакистану. 

"Зустріч завершилася, і переговори наразі зайшли в глухий кут", — зазначив він. 

Муджахід додав, що Афганістан не прагне війни, але залишає за собою право на захист у разі конфлікту.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що пакистанська делегація повертається без домовленостей про подальші зустрічі. За його словами, Пакистан дотримуватиметься режиму припинення вогню, якщо Афганістан не порушить його.

Асіф також повідомив, що афганська сторона наполягала лише на усній угоді та відмовилася підписувати будь-які документи. Водночас представники уряду Афганістану спростували ці твердження.

Що передувало

  • Пакистан звинуватив афганську сторону у "відхиленні від головної теми" та "грі у звинувачення". 
  • Водночас афганські представники заявили, що не контролюють пакистанських талібів, які останніми тижнями здійснили кілька нападів на пакистанські війська.
﻿
