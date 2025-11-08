ЗМІ: Афганістан і Пакистан не досягли мирної угоди на переговорах у Стамбулі

У Пакистані заявили, що дотримуватимуться режиму припинення вогню, якщо Афганістан не порушить його.

Кордон між Афганістаном і Пакистаном

7 листопада у Стамбулі відбулися мирні переговори між представниками Афганістану та Пакистану, однак сторони не змогли досягти згоди.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами речника уряду Афганістану Забіулли Муджахіда, провал переговорів стався через "необґрунтовані вимоги" Пакистану.

"Зустріч завершилася, і переговори наразі зайшли в глухий кут", — зазначив він.

Муджахід додав, що Афганістан не прагне війни, але залишає за собою право на захист у разі конфлікту.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що пакистанська делегація повертається без домовленостей про подальші зустрічі. За його словами, Пакистан дотримуватиметься режиму припинення вогню, якщо Афганістан не порушить його.

Асіф також повідомив, що афганська сторона наполягала лише на усній угоді та відмовилася підписувати будь-які документи. Водночас представники уряду Афганістану спростували ці твердження.

Що передувало

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф пригрозив “повністю знищити” правлячий режим талібів в Афганістані. Це стало найжорсткішою заявою Ісламабада після провалу переговорів про встановлення тривалого миру між двома країнами.

Раніше у жовтні на афгано-пакистанському кордоні загинули десятки людей унаслідок найсерйозніших боїв з моменту повернення талібів до влади у 2021 році.

19 жовтня сторони погодили тимчасове перемир’я за посередництва Катару, але на подальших переговорах у Стамбулі не змогли дійти згоди.

Пакистан звинуватив афганську сторону у "відхиленні від головної теми" та "грі у звинувачення".