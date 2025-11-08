Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рютте: "Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна"

Генсек наголошує, що ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією безпеки.

Рютте: "Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна"
Фото: kmu.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському президенту Володимиру Путіну варто пам'ятати про те, що ядерна не має починатися, адже виграти її неможливо.

Його цитує DW.

"Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", – сказав він в інтерв'ю. 

Також політик наголосив на важливості ядерного потенціалу НАТО.

"Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наші сили ядерного стримування залишалися надійними, безпечними, захищеними і ефективними", – зазначив очільник Альянсу. 

Він розповів, що ядерні навчання Північноатлантичного альянсу пройшли успішно, і це дає "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО". 

"Це надіслало чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО може і буде захищати всіх союзників від усіх загроз", – попередив він.

Рютте переконаний, що у країнах Альянсу мають більше говорити про ядерне стримування з суспільством, і що люди повинні знати, що немає підстав для паніки, адже "НАТО має потужні сили ядерного стримування для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії".

  • Наприкінці жовтня стало відомо, що Росія в останні місяці неодноразово завдавала ударів по Україні крилатою ракетою 9М729, що здатна нести ядерну боєголовку і розробка якої у 2019 році змусила адміністрацію Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
