Рютте: "Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському президенту Володимиру Путіну варто пам'ятати про те, що ядерна не має починатися, адже виграти її неможливо.

Його цитує DW.

"Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", – сказав він в інтерв'ю.

Також політик наголосив на важливості ядерного потенціалу НАТО.

"Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наші сили ядерного стримування залишалися надійними, безпечними, захищеними і ефективними", – зазначив очільник Альянсу.

Він розповів, що ядерні навчання Північноатлантичного альянсу пройшли успішно, і це дає "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО".

"Це надіслало чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО може і буде захищати всіх союзників від усіх загроз", – попередив він.

Рютте переконаний, що у країнах Альянсу мають більше говорити про ядерне стримування з суспільством, і що люди повинні знати, що немає підстав для паніки, адже "НАТО має потужні сили ядерного стримування для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії".