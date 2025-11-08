Китай офіційно ввів в експлуатацію авіаноцець із електромагнітною катапультою

Китай офіційно ввів в експлуатацію "Фуцзянь" - перший у світі авіаносець із традиційним двигуном, оснащений електромагнітною катапультною системою.
Як пише міністерство оборони КНР, під час офіційної церемонії у місті Санья південної провінції Хайнань корабель оглянув лідер КНР Сі Цзіньпін.
Раніше пройшли успішні випробування електромагнітної катапульти під час злетів та посадок палубних літаків.
80-тисячотонний авіаносець може нести до 50 літаків, зокрема винищувачі нового покоління J-15T і J-35, а також літаки раннього радіолокаційного спостереження та управління KJ-600.
"Фуцзянь" є першим таким кораблем Китаю та третім авіаносцем загалом. Він був спущений на воду та отримав назву у червні 2022 року.
- Цей авіаносець у вересні проводив навчання у Південнокитайському морі.
- Раніше Китай мав два авіаносці в експлуатації ‒ “Ляонін” та “Шаньдун”.
- “Ляонін”, який Китай придбав у України в 1998 році, є найстарішим китайським авіаносцем, а “Шаньдун” вступив на озброєння у 2019 році. Експерти очікують, що “Фуцзянь” матиме більш просунуті характеристики, які дозволять китайським ВПС розгортати літаки з кориснішим навантаженням та більшою кількістю палива.