Китай офіційно ввів в експлуатацію авіаноцець із електромагнітною катапультою

Авіаносець може нести до 50 літаків.

Китай офіційно ввів в експлуатацію "Фуцзянь" - перший у світі авіаносець із традиційним двигуном, оснащений електромагнітною катапультною системою.

Як пише міністерство оборони КНР, під час офіційної церемонії у місті Санья південної провінції Хайнань корабель оглянув лідер КНР Сі Цзіньпін.

Раніше пройшли успішні випробування електромагнітної катапульти під час злетів та посадок палубних літаків.

80-тисячотонний авіаносець може нести до 50 літаків, зокрема винищувачі нового покоління J-15T і J-35, а також літаки раннього радіолокаційного спостереження та управління KJ-600.

"Фуцзянь" є першим таким кораблем Китаю та третім авіаносцем загалом. Він був спущений на воду та отримав назву у червні 2022 року.