Румунія та Болгарія шукають спосіб урятувати розташовані у цих країнах НПЗ, які належать підсанкційному “Лукойлу”

Санкції проти компаній “Лукойл” та “Роснефть” набудуть чинності 21 листопада.

Румунія й Болгарія намагаються запобігти зупиненню своїх ключових нафтопереробних заводів перед тим, як 21 листопада набудуть чинності американські санкції проти компаній “Лукойл” та “Роснефть”

Як пише Politico, болгарський парламент ухвалив закон, який дозволяє уряду призначати керівника НПЗ у Бургасі з правом контролю над роботою, продажем або навіть націоналізацією підприємства. Софія також розглядає можливість просити про виняток із санкцій.

У Румунії, де розташований завод Petrotel, рішення ще не ухвалено. Міністр енергетики Богдан-Груя Іван запевнив, що країна «готова до будь-якого сценарію» і прагне водночас зберегти економічну стабільність та припинити фінансування Росії.

Тим часом спроби знайти нових покупців для активів “Лукойл” ускладнилися після того, як швейцарська компанія Gunvor відкликала свою пропозицію через позицію Мінфіну США.

Закриття болгарського заводу може залишити країну без пального до кінця року, тоді як у Румунії наслідки будуть помірнішими, але позначаться на постачанні палива до Молдови.

Аналітики попереджають, що навіть у разі націоналізації або продажу ключові рішення мають ухвалюватися на рівні ЄС, щоб запобігти обходу санкцій і впливу Москви на енергетичний сектор блоку.
