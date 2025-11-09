​Гендиректор та голова новинного підрозділу BBC оголосили про відставку на тлі скандалу з "відредагованою" промовою Трампа

"ВВС не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими і підзвітними".

Генеральний директор Британської мовної корпорації Тім Дейві та голова новинного підрозділу BBC News Дебора Тернесс йдуть у відставку на тлі скандалу з відредагованою промовою президента США Дональда Трампа в програмі ВВС Panorama.



Про це повідомляється на сайті ВВС.

Дейві у внутрішньому листі працівникам корпорації повідомив, що "прагне створити найкращі умови для роботи наступного генерального директора", і подякував за 20 років роботи в корпорації.

"ВВС не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими і підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо BBC News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення. В цілому ВВС працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я повинен взяти на себе відповідальність", - йдеться в листі.

"Тривала полеміка навколо програми Panorama про президента Трампа досягла такого рівня, що завдає шкоди BBC - установі, яку я дуже люблю, - додала Дебора Тернесс. - Хоча були допущені помилки, я хочу чітко заявити, що нещодавні звинувачення в упередженості BBC News як організації є неправдивими".

Відставки Деві та Тернесс відбулися після того, як в газетній статті висловили припущення, що документальний фільм BBC Panorama ввів глядачів в оману, відредагувавши промову Трампа. The Telegraph опублікувала деталі, викладені нібито у внутрішній записці BBC, в якій стверджувалося, що програма змонтувала дві частини промови Трампа так, щоб він виглядав "як явний підбурювач до заворушень на Капітолійському пагорбі в січні 2021 року".

Записка з'явилась від Майкла Прескотта, колишнього незалежного зовнішнього радника комітету з редакційних стандартів телерадіокомпанії. Він залишив цю посаду в червні.